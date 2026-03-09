Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.17
X
2.90
П2
4.01
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Ахмат
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.30
П2
2.10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.47
П2
4.60
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Мбаппе не слишком доверяет врачам «Реала» — за три месяца они не нашли решения для его травмы

«Килиан больше не хочет рисковать, играя с дискомфортом», — журналист L'Equipe Симонно о форварде.

Источник: Спортс"

Об этом рассказал журналист L"Equipe Антуан Симонно.

Ожидалось, что Мбаппе пропустит 3 недели из-за растяжения связок колена. В «Реале» верят, что Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 17 марта, но окружение Килиана не согласно с этой оценкой.

«Он не слишком доверяет врачам “Реала”, потому что они не нашли правильного решения для его травмы. Он страдает от нее уже три месяца, хотя отчасти это его вина, потому что он играл с травмой, пытаясь повторить легендарный рекорд Криштиану, что было не лучшей идеей. Есть и вина тренеров, поскольку они заставляли его играть, когда он не был готов. [В Суперкубке Испании] он сыграл 15 минут, но он не должен был играть.

Он отправился во Францию, чтобы найти решение, потому что его травма не проходит. И он обратился к одному из лучших специалистов Франции по травмам такого рода, который лечил Бензема.

Он не готов на 100%, и его цель — сыграть на чемпионате мира со сборной Франции. Кроме того, есть Ла Лига и Лига чемпионов, поэтому он не хотел бы ставить под угрозу конец сезона в “Реале” и свое участие на чемпионате мира. Его окружение говорит, что он не вернется, пока не будет готов на 100%. Он больше не хочет рисковать, играя с дискомфортом, как он делал в течение последних двух с половиной месяцев», — сказал Симонно в интервью Cadena SER.