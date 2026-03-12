Трезеге предложил «Ювентусу» вариант усиления атаки: «Я готов лично отвезти его в Турин»

В интервью Gazzetta dello Sport Трезеге признался, что без колебаний пригласил бы в команду 37-летнего Роберта Левандовски, выступающего за «Барселону». Срок действия контракта поляка с каталонским клубом истекает по окончании сезона.
«Я бы подписал Левандовски в “Ювентус”, даже несмотря на то, что ему уже 37 лет. Наряду с Холандом он последняя настоящая “девятка” в мировом футболе. Возможно, у него уже не тот уровень физической готовности, что раньше, но он силен, умен и продолжает забивать голы».
Трезеге добавил, что готов лично поспособствовать переезду польского бомбардира в Пьемонт.
«Я бы сам сел за руль и отвез его в Турин», — подчеркнул чемпион мира.