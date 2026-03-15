Головин расцвел: забил во втором туре подряд! Очередным голом отметил 200-й матч в Лиге 1

Александр Головин в этом сезоне долго не мог набрать форму, причем его личный спад совпал с кризисом команды. К середине зимы «Монако» опустился на десятое место, а российский полузащитник перестал забивать.
С конца января княжеская команда начала подавать признаки жизни, вышла в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов и регулярно набирала очки в национальном чемпионате. Правда, у расцвета Головина был побочный эффект: он не только отмечался результативными действиями, но и в двух подряд матчах получил по красной карточке.
Были опасения, что дисквалификации притормозят прогресс Александра, но они не подтвердились. Да, из Лиги чемпионов «Монако» вылетел, но достойно — «ПСЖ» было сложно.
А в Лиге 1 Головин, отбыв дисквалификацию, продолжил результативную серию. В матче с «Анже» он отдал голевую передачу, в игре с «ПСЖ» забил победный мяч в ворота Матвея Сафонова, а в субботу отличился и во встрече с «Брестом». Теперь у Головина прекрасная статистика: в пяти последних матчах чемпионата он набрал 2+4 результативных балла по системе «гол плюс пас».
В предыдущем матче Головин забил со скамейки, но сейчас вышел в стартовом составе и сразу отметил юбилей — 200 игр в чемпионате Франции.
Он же стал одним из продюсеров первой результативной атаки монегасков на 19-й минуте. Именно Александр, находясь под давлением оппонентов, вскрыл защиту соперников передачей в штрафную и запустил цепь событий, приведших к голу. Адингра отпасовал Аклиушу, тот упал, но эпизод на этом не закончился — после пары рикошетов мяч оказался у Балогуна, и американец забил свой шестой гол в шести последних матчах.
До перерыва Головин мог отличиться и сам. На 35-й минуте хозяева получили право на опаснейший штрафной прямо у линии: россиянин пробил в угол, и вратарь «Бреста» Кудер с большим трудом отразил выстрел. Через секунду Аклиуш забил, но гол отменили из-за офсайда.
Вторую попытку Александр предпринял на 52-й минуте — и она оказалась еще лучше предыдущей. После затяжной позиционной атаки россиянин с угла штрафной по невероятной траектории направил мяч в «девятку», но Кудер лишил Головина шедевра.
А третий шанс Александр не упустил и все-таки украсил прекрасную игру голом. «Монако» раскрутил стремительную атаку, Биерит прострел точно на Кулибали, но француз не смог подстроиться под передачу. Мяч отскочил к Головину — и тот без помех удвоил счет могучим ударом под перекладину.
«Брест» периодически огрызался, но по игре «Монако» был лучше, так что его победу можно назвать абсолютно заслуженной. Команда проводит сильнейший отрезок при Себастьене Поконьоли — пять побед подряд и восемь матчей без поражений в чемпионате. Монегаски уже на пятой строчке, хотя тур еще не завершен. Но это все равно ощутимый прогресс: еще пару месяцев назад было сложно поверить в то, что клуб в состоянии попасть в Лигу чемпионов, а сейчас это реально. Тем более с таким Головиным.
Себастьян Поконьоли
Эрик Руа
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
19′
Александр Головин
(Мамаду Кулибали)
78′
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
36′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
4
Йордан Тезе
83′
13
Кристиан Мависса
24
Симон Адингра
83′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
70′
14
Мика Биерет
23
Аладжи Бамба
46′
57′
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
70′
31
Ансу Фати
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
23
Камори Думбия
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
4
Мишель Диаз
45+2′
13
Жорис Шотар
10
Ромен Дель Кастильо
83′
24
Люка Тузар
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
14
Реми Лабо Ласкари
8
Уго Магнетти
83′
99
Пате Мбуп
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
