Головин расцвел: забил во втором туре подряд! Очередным голом отметил 200-й матч в Лиге 1

«Брест» периодически огрызался, но по игре «Монако» был лучше, так что его победу можно назвать абсолютно заслуженной. Команда проводит сильнейший отрезок при Себастьене Поконьоли — пять побед подряд и восемь матчей без поражений в чемпионате. Монегаски уже на пятой строчке, хотя тур еще не завершен. Но это все равно ощутимый прогресс: еще пару месяцев назад было сложно поверить в то, что клуб в состоянии попасть в Лигу чемпионов, а сейчас это реально. Тем более с таким Головиным.