Головин назвал важной победу «Монако» над «Брестом» в чемпионате Франции

Команда российского футболиста обыграла соперника со счетом 2:0.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Победа над «Брестом» важна для футболистов «Монако», монегаски продолжают бороться за высокие места в таблице чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

Ранее ТАСС сообщал, что Головин забил гол за «Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0).

«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество, — сказал Головин. — Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице».

Для Головина это четвертый забитый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Франции, в предыдущем туре он отличился в матче против ПСЖ, поразив ворота Матвея Сафонова. Также на счету полузащитника пять голевых передач в 19 играх турнира.

«Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 43 очка.

Монако
2:0
Первый тайм: 1:0
Брест
Футбол, Франция, 26-й тур
14.03.2026, 23:05 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Эрик Руа
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
19′
Александр Головин
(Мамаду Кулибали)
78′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
36′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
4
Йордан Тезе
83′
13
Кристиан Мависса
24
Симон Адингра
83′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
70′
14
Мика Биерет
23
Аладжи Бамба
46′
57′
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
70′
31
Ансу Фати
Брест
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
23
Камори Думбия
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
4
Мишель Диаз
45+2′
13
Жорис Шотар
10
Ромен Дель Кастильо
83′
24
Люка Тузар
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
14
Реми Лабо Ласкари
8
Уго Магнетти
83′
99
Пате Мбуп
Статистика
Монако
Брест
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
4
1
Угловые
3
8
Фолы
9
8
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти