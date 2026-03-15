Головин назвал важной победу «Монако» над «Брестом» в чемпионате Франции

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Победа над «Брестом» важна для футболистов «Монако», монегаски продолжают бороться за высокие места в таблице чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.
Ранее ТАСС сообщал, что Головин забил гол за «Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0).
«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество, — сказал Головин. — Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице».
Для Головина это четвертый забитый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Франции, в предыдущем туре он отличился в матче против ПСЖ, поразив ворота Матвея Сафонова. Также на счету полузащитника пять голевых передач в 19 играх турнира.
«Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 43 очка.
Себастьян Поконьоли
Эрик Руа
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
19′
Александр Головин
(Мамаду Кулибали)
78′
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
36′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
4
Йордан Тезе
83′
13
Кристиан Мависса
24
Симон Адингра
83′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
70′
14
Мика Биерет
23
Аладжи Бамба
46′
57′
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
70′
31
Ансу Фати
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
23
Камори Думбия
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
4
Мишель Диаз
45+2′
13
Жорис Шотар
10
Ромен Дель Кастильо
83′
24
Люка Тузар
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
14
Реми Лабо Ласкари
8
Уго Магнетти
83′
99
Пате Мбуп
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
