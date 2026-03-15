Хет-трик Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Севилью» в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Рафинья (9-я и 21-я минуты — с пенальти; 51-я), также по разу отличились Дани Ольмо (38) и Жуан Канселу (60). У «Севильи» голы забили Осо (45+3) и Джибриль Соу (90+2).