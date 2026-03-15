Хет-трик Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Севилью» в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Рафинья (9-я и 21-я минуты — с пенальти; 51-я), также по разу отличились Дани Ольмо (38) и Жуан Канселу (60). У «Севильи» голы забили Осо (45+3) и Джибриль Соу (90+2).
На 82-й минуте матча на поле вышел полузащитник «Барселоны» Гави, который сыграл первый матч с августа 2025 года. Хавбек проходил длительное восстановление после травмы и артроскопии колена.
«Барселона» одержала четвертую победу в чемпионате Испании кряду и лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков и опережая идущий вторым «Реал» на четыре балла. «Севилья» (31 очко) не выигрывает в лиге на протяжении трех игр и располагается на 14-м месте.
В следующем матче чемпионата «Барселона» 22 марта примет «Райо Вальекано», «Севилья» днем ранее дома сыграет против «Валенсии».
Ханс-Дитер Флик
Матиас Альмейда
Рафинья
9′
Рафинья
21′
Дани Ольмо
38′
Рафинья
51′
Жоау Канселу
60′
Хоакин Осо
45′
Джибриль Соу
90′
13
Хоан Гарсия
42
Хави Эспарт
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
2
Жоау Канселу
66′
4
Рональд Араухо
8
Педри
46′
16
Фермин Лопес
22
Марк Берналь
67′
10
Ламин Ямаль
19
Руни Барджи
67′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
82′
6
Гави
1
Одиссеас Влаходимос
16
Хуанлу Санчес
36
Хоакин Осо
10
Алексис Санчес
6
Неманья Гудель
20
Джибриль Соу
12
Габриэль Суасо
37′
46′
11
Рубен Варгас
2
Хосе Кармона
46′
17
Нил Мопе
9
Акор Жером Адамс
46′
21
Чидера Эджуке
5
Танги Ньянзу
70′
32
Андрес Кастрин
18
Люсьен Агуме
78′
28
Ману Буэно
