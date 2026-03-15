«Тоттенхэм» показал признаки жизни и выгрыз ничью на «Энфилде». «Ливерпуль» провел безобразный матч

После крупного поражения в матче с «Атлетико» (2:5) можно было ожидать новости об отставке Игора Тудора с поста главного тренера «Тоттенхэма». За последние недели результаты команды совсем не улучшились, а наоборот: после четырех поражений при Тудоре «шпоры» оказались на грани вылета и из Лиги чемпионов, и из АПЛ.
Представить «Тоттенхэм», действующего победителя Лиги Европы и еще недавно стабильного участника Лиги чемпионов, в Чемпионшипе все еще сложно. Однако ситуация с каждой неделей становится все хуже.
В 30-м туре очки набрали все конкуренты лондонцев: «Бернли», «Вест Хэм», «Ноттингем» и «Лидс» сыграли в своих матчах вничью. Это означало, что у «Тоттенхэма» вообще не оставалось отрыва от зоны вылета — перед началом игры с «Ливерпулем» он шел выше идущего 18-м «Вест Хэма» лишь по дополнительным показателям, пусть и с игрой в запасе.
Но и «Ливерпуль» решает свои задачи. Команда Арне Слота уже давно лишилась практических шансов на защиту чемпионского титула, однако и место в Лиге чемпионов на следующий сезон ей совсем не гарантировано. Правда, сейчас куда острее ситуация в нынешней еврокубковой кампании. Об этом говорил выбор стартового состава голландского специалиста: в нем не оказалось ни Салаха, ни Экитике, ни Конате, ни Керкеза. Им явно предоставили отдых перед ответной встречей с «Галатасараем», которая состоится уже в среду.
«Тоттенхэм» не может дать лидерам паузу, ведь половина состава в лазарете. Поэтому Тудор не удивил выбором стартового состава. Проваливший старт игры в Мадриде Кински на этот раз начал матч в запасе — место в воротах предсказуемо занял Викарио.
Несмотря на потери, «Тоттенхэм» не собирался сдаваться заранее, что показал уже на первых минутах. Дважды мог забивать Соуза — сначала бразилец едва не замкнул прострел Соланке, а следом могучим ударом издали заставил Алиссона тащить мяч из-под перекладины.
Забить «Тоттенхэм» не сумел, а у «Ливерпуля» это получилось. К успеху «красных» привел штрафной, который образцово реализовал Собослаи. Викарио отразил мяч в красивом прыжке, но, судя по всему, выбрал не совсем верную позицию.
«Ливерпуль» понимал, что одного гола мало, поэтому продолжил давить. Блестяще играл на левом фланге 17-летний Нгумоха. Четко действовал в центре поля Гравенберх, который на 36-й минуте помог создать очередной голевой момент для партнеров, но Викарио отразил мяч в штангу после плотного удара Гакпо.
Однако и «Тоттенхэм» не сдавался — незадолго до перерыва Ришарлисон упустил два хороших шанса подряд. Бразилец вполне мог сравнять счет и на 55-й минуте, но вновь «Ливерпуль» выстоял. Было странно наблюдать за действиями обороны хозяев, которая многое позволяла соперникам из подвала таблицы. Но еще удивительнее было то, с какой расточительностью «Ливерпуль» транжирит свои моменты.
В середине второго тайма Слот бросил в бой Экитике с Салахом, рассчитывая, что хоть они забьют второй мяч и снимут напряжение. Правда, ничего толком не изменилось: «Ливерпуль» продолжал немало создавать, но упускал шансы раз за разом. На каком-то отрезке игра вообще превратилась в дворовую — команды обменивались атаками, напролом минуя центр поля, но это не приводило ни к чему. Реализация с обеих сторон хромала на обе ноги.
Матч не мог закончиться просто так, тем более что «Тоттенхэм» сильно начал давить в концовке. В одном из эпизодов Ришарлисону не хватило сантиметров, чтобы замкнуть навес Грея, в другом — Алиссон спас хозяев после выстрела Симонса со средней дистанции.
А на 90-й минуте «Тоттенхэм» все же добился своего. Причем атака получилась максимально прямолинейной. После банального выноса Викарио к чужой штрафной Коло Муани выиграл верховую борьбу и отдал мяч оставленному в одиночестве Ришарлисону. Бразилец даже не забил, а заковырял мяч в угол ворот Алиссона, пока вся защита «Ливерпуля» смотрела футбол.
«Тоттенхэм» почуял давно забытый вкус очков и в концовке чуть не вырвал все три. Но и «Ливерпуль» в последней атаке загубил стопроцентный шанс, когда Экитике ужасно распорядился с мячом при выходе четыре в два.
В итоге 1:1 — обе команды показали безобразный по качеству футбол. Но если «Тоттенхэму» в его ситуации это простительно, то к «Ливерпулю» огромные вопросы. С такой игрой команда Слота может вылететь из Лиги чемпионов уже в среду.
Гоша Чернов