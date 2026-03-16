Тудор перепутал тренера «Ливерпуля» Слота с сотрудником «Тоттенхэма» — видео

Болельщики в соцсетях полагают, что главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор хотел поприветствовать своего коллегу Арне Слота, но в результате подошел к другому человеку с лысой головой.
Судя по всему, Тудор со спины решил, что на бровке стоит главный тренер «Ливерпуля», но человеком, которого поприветствовал хорват, оказался Аллан Диксон, занимающий в «Тоттенхэме» пост офицера по связям с игроками.
После неловкого приветствия Тудор направился к нидерландскому специалисту.
«Тоттенхэм» впервые набрал очки под руководством Тудора, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) на «Энфилде».
Футбол, Англия, Тур 30
15.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Игор Тудор
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
18′
Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
(Рандаль Коло Муани)
90′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
26
Эндрю Робертсон
2
Джо Гомес
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
30
Джереми Фримпонг
64′
17
Кертис Джонс
73
Рио Нгумоха
64′
11
Мохамед Салах
7
Флориан Вирц
64′
22
Юго Экитике
18
Коди Гакпо
83′
42
Трей Ньони
10
Алексис Макаллистер
90′
14
Федерико Кьеза
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
4
Кевин Дансо
3
Раду Дрэгушин
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
19
Доминик Соланке
24
Джед Спенс
76′
52
Каллум Олусеси
38
Соуза
56′
7
Хави Симонс
11
Матис Тель
75′
39
Рандаль Коло Муани
9
Ришарлисон
90′
76
Джеймс Роузвелл
Статистика
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
17
13
Удары в створ
4
7
Угловые
3
4
Фолы
8
13
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти