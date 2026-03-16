Хавбек «Монако» Головин был признан лучшим игроком матча с «Брестом»

29-летний хавбек отыграл всю встречу и забил гол на 78-й минуте. Этот матч стал для него 200-м в Лиге 1.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 26-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0), сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.

29-летний хавбек отыграл всю встречу и забил гол на 78-й минуте. Россиянин отличился во второй встрече подряд.

Встреча с «Брестом» стала для Головина 200-й в Лиге 1. За это время на его счету 35 забитых мячей и 38 голевых передач.

Кроме того, по данным Opta, Головин установил новый личный рекорд по результативной серии в составе «Монако» с момента переезда во Францию в 2018 году. С середины февраля у россиянина два гола и четыре результативные передачи в пяти матчах во всех турнирах.

Головин также попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи в марте против команд Мали и Никарагуа.

«Монако» находится на пятом месте в чемпионате Франции с 43 очками. «Брест» занимает десятую строчку с 36 очками.

Монако
2:0
Первый тайм: 1:0
Брест
Футбол, Франция, 26-й тур
14.03.2026, 23:05 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Эрик Руа
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
19′
Александр Головин
(Мамаду Кулибали)
78′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
36′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
4
Йордан Тезе
83′
13
Кристиан Мависса
24
Симон Адингра
83′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
70′
14
Мика Биерет
23
Аладжи Бамба
46′
57′
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
70′
31
Ансу Фати
Брест
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
23
Камори Думбия
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
4
Мишель Диаз
45+2′
13
Жорис Шотар
10
Ромен Дель Кастильо
83′
24
Люка Тузар
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
14
Реми Лабо Ласкари
8
Уго Магнетти
83′
99
Пате Мбуп
Статистика
Монако
Брест
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
4
1
Угловые
3
8
Фолы
9
8
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
