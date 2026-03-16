Хавбек «Монако» Головин был признан лучшим игроком матча с «Брестом»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 26-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0), сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.
29-летний хавбек отыграл всю встречу и забил гол на 78-й минуте. Россиянин отличился во второй встрече подряд.
Встреча с «Брестом» стала для Головина 200-й в Лиге 1. За это время на его счету 35 забитых мячей и 38 голевых передач.
Кроме того, по данным Opta, Головин установил новый личный рекорд по результативной серии в составе «Монако» с момента переезда во Францию в 2018 году. С середины февраля у россиянина два гола и четыре результативные передачи в пяти матчах во всех турнирах.
Головин также попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи в марте против команд Мали и Никарагуа.
«Монако» находится на пятом месте в чемпионате Франции с 43 очками. «Брест» занимает десятую строчку с 36 очками.
Себастьян Поконьоли
Эрик Руа
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
19′
Александр Головин
(Мамаду Кулибали)
78′
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
36′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
4
Йордан Тезе
83′
13
Кристиан Мависса
24
Симон Адингра
83′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
70′
14
Мика Биерет
23
Аладжи Бамба
46′
57′
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
70′
31
Ансу Фати
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
23
Камори Думбия
19
Людовик Айорк
5
Брендан Шардонне
4
Мишель Диаз
45+2′
13
Жорис Шотар
10
Ромен Дель Кастильо
83′
24
Люка Тузар
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
14
Реми Лабо Ласкари
8
Уго Магнетти
83′
99
Пате Мбуп
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
