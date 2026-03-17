Малафеев похвалил Сафонова: «У Матвея есть характер и сила воли»

«Рад за Матвея, который стал основным вратарем “ПСЖ”. У него было два варианта: выиграть конкуренцию у себя в клубе или идти в другой. И я рад, что он оказался с характером и все-таки доказал, что может быть первым номером “ПСЖ”. Я тоже в свое время оказывался в похожих ситуациях, находясь на перепутье, но все-таки оставался у себя в клубе и выигрывал конкуренцию. Это говорит о том, что у Матвея, помимо вратарских навыков, есть характер и сила воли», — сказал Малафеев «СЭ».