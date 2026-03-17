Лапорта: «Барселона» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время

"Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.
Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе", — сказал Лапорта в эфире RAC1.
Действующий контракт 61-летнего специалиста истекает летом 2027 года.
Футбол, Испания, 28-й тур
15.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Матиас Альмейда
Голы
Барселона
Рафинья
9′
Рафинья
21′
Дани Ольмо
38′
Рафинья
51′
Жоау Канселу
60′
Севилья
Хоакин Осо
45′
Джибриль Соу
90′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
42
Хави Эспарт
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
2
Жоау Канселу
66′
4
Рональд Араухо
8
Педри
46′
16
Фермин Лопес
22
Марк Берналь
67′
10
Ламин Ямаль
19
Руни Барджи
67′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
82′
6
Гави
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
16
Хуанлу Санчес
36
Хоакин Осо
10
Алексис Санчес
6
Неманья Гудель
20
Джибриль Соу
12
Габриэль Суасо
37′
46′
11
Рубен Варгас
2
Хосе Кармона
46′
17
Нил Мопе
9
Акор Жером Адамс
46′
21
Чидера Эджуке
5
Танги Ньянзу
70′
32
Андрес Кастрин
18
Люсьен Агуме
78′
28
Ману Буэно
Статистика
Барселона
Севилья
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
8
4
Угловые
3
4
Фолы
5
14
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
