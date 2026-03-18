Аршавин считает, что у Головина мало шансов на переход в топ-клуб

— Я не думаю, что в том возрасте и с тем, что он показывает, он может перейти в ту команду, которая будет что-то выигрывать, если честно. Если он вернется в Россию, то в команду, которая будет претендовать, особенно с ним, на чемпионство.
— Ты бы не советовал Головину возвращаться в Россию?
— Чтобы советовать, нужно знать историю не жизни, а вообще его ситуацию, его желания. Может быть, он не хочет сейчас возвращаться. Может, он хочет поехать в Италию поиграть. Это его всегда мечта была, допустим. Поэтому он должен сам выбирать. И здесь только он знает правильное решение, — сказал Аршавин.
29-летний Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.