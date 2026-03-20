Хенесс: «Думал, что “Бавария” сошла с ума, заплатив за Кейна 100 миллионов. Сегодня купил бы его и за 150»

«Многие думали: 100 миллионов? Они сошли с ума. Я тоже, кстати. Сегодня я бы купил его за 150 миллионов. Гарри Кейн — мировая звезда, хороший человек, образец для подражания для наших 18-летних футболистов. Он берет их под свое крыло, учит, как бить по мячу и так далее. Большие звезды должны зарабатывать реальные деньги, а звезды среднего уровня должны быть немного дешевле», — приводит слова Хенесса Bayern& Germany со ссылкой на kicker.
Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 95 миллионов евро.
В этом сезоне 32-летний англичанин провел 39 матчей, забил 47 голов и сделал 5 результативных передач. В общей сложности на его счету 132 забитых мяча и 31 голевая передача в 135 матчах в мюнхенском клубе.