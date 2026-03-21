«Лейпциг» нанес крупное поражение «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Лейпциг» нанес крупное поражение «Хоффенхайму» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. По дублю оформили Браян Груда (17-я и 44-я минуты) и Кристоф Баумгартнер (21 и 30), еще одним голом отметился Беньямин Хенрикс (78).
«Лейпциг», набрав 50 очков, вышел на третье место в турнирной таблице, опередив «Хоффенхайм» по разнице мячей. «Сине-белые» опустились на пятую строчку, пропустив вперед еще и «Штутгарт».
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Лейпциг» в гостях сыграет с бременским «Вердером», а «Хоффенхайм» примет «Майнц». Матчи пройдут 4 апреля.
Оле Вернер
Кристиан Ильцер
Брайан Груда
17′
Кристоф Баумгартнер
(Давид Раум)
21′
Кристоф Баумгартнер
(Брайан Груда)
30′
Брайан Груда
(Ян Диоманде)
44′
Беньямин Хенрикс
78′
26
Мартен Вандервордт
14
Кристоф Баумгартнер
13
Николас Зайвальд
10
Брайан Груда
4
Вилли Орбан
14′
23
Кастелло Люкеба
17
Ридле Баку
76′
39
Беньямин Хенрикс
22
Давид Раум
82′
35
Макс Финкгрефе
24
Ксавер Шлагер
66′
6
Эзекил Банзузи
40
Ромуло
76′
11
Конрад Хардер
49
Ян Диоманде
66′
7
Антонио Нуса
1
Оливер Бауманн
34
Владимир Цоуфал
22
Александр Прасс
5
Озан Кабак
18
Ваутер Бюргер
6
Гриша Премель
13
Фернандес Бернарду
23′
76′
10
Мухаммед Дамар
29
Базумана Туре
69′
20
Коул Кэмпбелл
2
Робин Гранач
46′
21
Альбиан Хайдари
11
Фисник Асллани
46′
27
Андрей Крамарич
19
Тим Лемперле
69′
33
Макс Моэрстедт
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
