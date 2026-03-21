«Ланс» разгромил «Анже» и временно сместил «ПСЖ» с первой строчки в Лиге 1

Дублем в составе победителей отличился Одсонн Эдуар. По одному голу забили Флориан Товен, Мамаду Сангаре и Маттье Юдоль.
«Ланс» с 59 очками временно возглавил турнирную таблицу Лиги 1, проведя на два матча больше, чем идущий следом «ПСЖ» (57 очков).
Футбол, Франция, 27-й тур
20.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Александр Дюжо
Голы
Ланс
Флориан Товен
(Сауд Абдулхамид)
13′
Одсонн Эдуар
(Флориан Товен)
25′
Мамаду Сангаре
(Адриен Томассон)
39′
Одсонн Эдуар
(Флориан Товен)
48′
Маттье Юдоль
(Абдалла Сима)
72′
Анже
Ланруа Мачин
(Лилиан Рао-Лисоа)
62′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
4
Нидал Челик
20
Маланг Сарр
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
23
Сауд Абдулхамид
14
Маттье Юдоль
11
Одсонн Эдуар
69′
9
Аллан Сен-Максимен
8
Мамаду Сангаре
46′
5
Андрия Булатович
28
Адриен Томассон
81′
33
Фоде Силла
10
Флориан Товен
69′
19
Абдалла Сима
7
Флориан Сотока
70′
38
Райан Фофана
Анже
40
Умар Пона
20
Мариус Луэ
14
Яссин Бельхдим
7
Амин Сбаи
4
Усман Камара
21
Жордан Лефор
26
Флоран Анин
71′
23
Дан Синате
6
Луи Мутон
58′
27
Лилиан Рао-Лисоа
36
Ланруа Мачин
71′
31
Аруна Джибирин
93
Харис Белькебла
70′
5
Мариус Куркуль
8
Бранко ван ден Бомен
81′
15
Пьеррик Капель
Статистика
Ланс
Анже
Удары (всего)
26
16
Удары в створ
9
5
Угловые
7
3
Фолы
7
5
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти