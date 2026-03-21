«Манчестер Юнайтед» после удаления упустил победу в матче АПЛ с «Борнмутом»

Встреча прошла в Борнмуте и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей с пенальти отличился Бруну Фернандеш (61-я минута), также защитник «Борнмута» Джеймс Хилл отправил мяч в собственные ворота (71). У хозяев отличились Райан Кристи (67) и Эли Жуниор Крупи (81), также реализовавший 11-метровый удар. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «МЮ» Гарри Магуайр.