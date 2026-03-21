«Манчестер Юнайтед» после удаления упустил победу в матче АПЛ с «Борнмутом»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Борнмуте и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей с пенальти отличился Бруну Фернандеш (61-я минута), также защитник «Борнмута» Джеймс Хилл отправил мяч в собственные ворота (71). У хозяев отличились Райан Кристи (67) и Эли Жуниор Крупи (81), также реализовавший 11-метровый удар. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «МЮ» Гарри Магуайр.
Манчестерский клуб, набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Борнмут», который сумел продлить серию без поражений в чемпионате страны до 11 игр, располагается на десятой строчке с 41 баллом.
Следующий тур состоится после международной паузы на матчи сборных. «Борнмут» в гостях сыграет с лондонским «Арсеналом» 11 апреля, а «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс» 13 апреля.
Андони Ираола
Майкл Кэррик
Райан Кристи
(Адриен Трюффер)
67′
Эли Жуниор Крупи
81′
Бруну Фернандеш
61′
Джеймс Хилл
71′
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
20
Алекс Хименес
59′
73′
15
Адам Смит
90+2′
37
Райан
87′
11
Бен Доук
21
Амин Адли
73′
7
Дэвид Брукс
10
Райан Кристи
73′
22
Эли Жуниор Крупи
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
5
Харри Магуайр
78′
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
90′
7
Мэйсон Маунт
10
Матеус Кунья
82′
26
Айден Хевен
19
Брайан Мбемо
71′
30
Беньямин Шешко
90+5′
18
Каземиру
28′
82′
25
Мануэль Угарте
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
