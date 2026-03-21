Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с порвавшим кресты капитаном

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» продлила соглашение с немецким полузащитником Эмре Джаном до конца июня 2027 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок прошлого контракта Джана с «Боруссией» истекал летом 2026 года. В начале марта капитан «шмелей» получил разрыв крестообразных связок левого колена.
«Я рад продолжить быть частью дортмундской “Боруссии”. Это особенный клуб, и я хотел бы искренне поблагодарить всех за поддержку. Моя цель — как можно быстрее восстановиться, вернуться на поле к своим товарищам по команде и добиться успеха вместе с клубом», — заявил Джан.
Джану 32 года. Он выступает в составе «Боруссии» с лета 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил три гола.