Время Гвардиолы. Колонка Казанского — о «Сити» и «Арсенале»

Все! Занавес. 3:0 на 70-й минуте. Форвард «Ман Сити» Жереми Доку забивает третий мяч в ворота «Челси». Режиссер трансляции блуждает по сектору радости болельщиков «горожан», и вдруг в камеру попадает немолодой джентльмен с круглыми от счастья глазами. В его руке пластиковая бутылка… с наклейкой «Арсенал». Увидев объектив, фанат делает вид, что никак не может напиться. Он трясет кулаком, захлебывается водой из… закрытой тары. Артист! Сектор ухохатывается. Как и вся часть футбольной цивилизации, которая не носит цвета «Арсенала». Эта пантомима бьет ниже пояса любого «канонира». Легко догадаться, что так фанат «Сити» изобразил идиому «You bottled it» — «Вы все потеряли», если сильно смягчить уличный акцент.
Как устроено в современном медиапространстве, этот мужичок становится мемом и знаменитостью. Мир узнает его имя (Таль Рехман) и как он привез с собой в Лондон из Манчестера полимер с пушкой: «В прошлом году мы с сыном сидели на стадионе “Этихад” рядом со скамейкой “Арсенала” и попросили воды. Я бутылку не выкинул. И вот через год, собираясь на игру с “Челси”, прихватил с собой. Вдруг увижу болельщика “Арсенала” и спрошу: “У тебя есть бутылка, сынок?” Будет смешно. А потом я на стадионе. Гол забиваем, понимаю — время шоу! А тут камера. Ну и все. Мой телефон разорвался!».
Этюд мима-любителя из Манчестера может стать символом катастрофы сезона лондонского «Арсенала». Команда Артеты в выходные могла получить преимущество в 12 очков над «Сити» перед личной встречей в следующее воскресенье.
Да, у Гвардиолы было бы две встречи в запасе. Но их тоже надо выиграть. Тем более что «Челси» вполне мог бы стать препятствием.
Но «Арсенал» умудрился уступить «Борнмуту» дома (1:2). «Сити» разгромил «Челси» (3:0) и математические «+12» превратились в реальные «+6» со следующим матчем на «Этихаде». Упрощенная игрой математика говорит прямо — две победы «Сити» и команды сравняются! Сценарий без уточнения «снят по реальным событиям». Все понятно. Вариант вычислять победителя по разнице забитых и пропущенных мячей уже в майском прогнозе погоды.
«Арсенал» в Англии проиграл три матча подряд. Разного веса и ценности. Финал Кубка лиги. Четвертьфинал Кубка Англии. И теперь в чемпионате. Пару недель назад в разговорах мелькала возможность победы в четырех турнирах. Сейчас, кажется, «Арсенал» может остаться с пустой трофейной витриной. Опять.
В среду ответная встреча в Лиге чемпионов со «Спортингом», которая сейчас настолько же актуальна, насколько может быть уместна картина в коровнике. Придает уюта. Полуфинал Лиги чемпионов (в случае победы) — это еще два матча колоссального напряжения на истощенный организм лондонцев.
Именно такое его состояние мы увидели в противостоянии с «Борнмутом». Гости не играли почти три недели и спокойно делали то, что умеют в Англии в высоком качестве — они прессинговали и заставляли ошибаться. «Мы получили удар в лицо, — слова Артеты после поражения. — Мы делали очень странные вещи». Звучит как приговор общему состоянию его команды.
«Борнмут» бежал и бился за каждый мяч, будто именно эта команда идет за чемпионством. Будто они провели почти безупречный сезон и сейчас на пороге чего-то особенного. Все жесты Артеты из технической зоны смотрелись как мольбы о помощи.
Он придумал необычные ходы, чтобы команда чувствовала себя раскованно. Как чемпион. Который не боится ошибиться, потому что уверен в себе. Любая ошибка будет компенсирована. Любой риск оправдается. Можно даже играть с соперником: «Ну, пожалуйста, сколько вам надо — 0:2? Дайте нам полчаса. Пара угловых и дожмем. Смотрите на табло. 3:2».
Так играют лучшие футболисты Англии. У них же и лучшие тренировки на острове, самые творческие! Вот, например. Артета принес на занятия карандаши, разбил игроков на четверки. Кончиками пальцев футболисты держали маркеры и одновременно пасовали мяч. Так тренировали концентрацию.
Испанец установил на тренировочном поле большой экран и запустил на нем клипы из TikTok с болельщиками «Арсенала». Они кричали и пели про свою любовь к футболистам и клубу. Так меняли мотивацию, укрепляли чемпионское сознание.
Методы очень любопытны с педагогической точки зрения. Представьте, «Арсенал» побеждает — новаторы игры носили бы Артету на руках, а сам он выступал на научных симпозиумах с подробным докладом «Как я придумал чемпионство». С картинками.
Однако «Арсенал» проваливается. «Кринж» — самое мягкое слово-ассоциация с этими практиками.
Артета знает, как проигрывать. Опыта столько, что на диссертацию хватит. Сейчас нужно другое. Этого другого в нужный момент получить не от кого. Только скованность и боязнь в игре с «Борнмутом». Боязнь ошибки. Лучше дважды подумать перед передачей. Дважды примериться к удару. Весь сезон «Арсенал» играл с уверенностью в собственной непогрешимости. Только так и становятся чемпионами. «Если игра не складывается, то это только пока. До следующего углового». Сейчас это состояние пропало. С ним испарилось и мастерство превращать плохую игру в хороший результат.
Это почувствовали и болельщики. Финальный свисток игры на «Эмирейтс» утонул в звуке «бууу». Фанаты имели на это право. Их подвели. Опять.
«Арсенал» поранился о вишневое дерево «Борнмута» и кровоточащим шагнул в воду, в которой видны акульи плавники «Сити».
В отличие от «канониров» они знают, как выигрывать. А если в ногах и головах футболистов не хватает уверенности, то наступает время Пепа.
«Сити» видел, как сыграл «Арсенал», считал очки.
Следующая игра в Манчестере. Потенциально…
Но пока надо было выиграть у «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Им тоже надо — борются за Лигу чемпионов.
На перерыв команды ушли с равным счетом. Лондонцы угрожали и создавали. Они старались. Во втором тайме об этом не вспоминали. На «Стэмфорде» были соперники разного уровня. Явно дело слов перерыва. Слов Гвардиолы.
А теперь есть неделя на подготовку к игре с «Арсеналом». Можно даже делегацией остаться в Лондоне и посмотреть на импровизацию Артеты со «Спортингом».
В середине гонки многие утверждали: «Арсенал» может проиграть только самому себе. Хотя мне и не близка такая философия, пожалуй, это было бы справедливо.
Если в преследователях был бы любой другой клуб. Не «Сити».
Именно Пеп и только Пеп в Англии может помочь проиграть «самому себе». Сделать красивую обертку утешений. Но это будет банальная подмена понятий. Лидерство в гонке можно потерять только под давлением кого-то особенного. Того, кто не сомневается. И кто знает, как изменить обстоятельства, не притрагиваясь к ним. Его имя вы знаете.
«Сити» уверен в себе и готов. Пару недель назад играли с этим «Арсеналом» на «Уэмбли». И забрали свое (2:0). В такой ситуации, когда нельзя терять очки, казалось бы, именно «горожанам» нужно волноваться за результат. Им необходима победа. Только три очка.
«Арсенал» может позволить себе сыграть вничью. Это оставит за Артетой контроль в гонке.
Но глядя на нынешнее состояние команд, представляется, что именно «Арсенал» может выйти на матч с тяжелыми ногами. Незнание того, как правильно вести себя при таком давлении, горькое знание того, как не надо, и рисует картину игры на «Этихаде».
Первые минуты колоссального контроля и скорости «Сити» под рев толпы, в каждом кадре трансляции будет мелькать хвостик Холанна, переступы Шерки и надменный взгляд героя финала Кубка лиги О’Райлли. «Сити» и волнение — это как гений и злодейство. Две вещи несовместные.
Однако Пеп большой мастер в одном конкретном матче придумать что-то невообразимое. Как в финале Лиги чемпионов с «Челси». Или в старом кубковом финале с «Уиганом». Недавние «удивительные» ничьи с «Ноттингемом» дома и «Вест Хэмом» на выезде уже часть свежей биографии.
Как ни парадоксально, но матч такой цены с таким соперником в гостях может быть даже лучше для «Арсенала». Атмосферные столбы на «Эмирейтс» очень тяжелые. Они весят куда больше, чем классические «двести четырнадцать кило».
Вот деталь — последние результаты с «Сити» на выезде 2:2 и 0:0. Чего-то такого будет достаточно для хорошего настроения. Эмоций в раздевалке подкинет и игра прошлого февраля с победой 5:1.
«Арсенал» — та команда, которая способна сыграть выше ожиданий, когда необходимо. Сейчас это крайне важно.
В воскресенье в Манчестере мы не узнаем имя нового чемпиона. Рано.
Но нам откроется его четкий профиль.
Уже привычный или новый.
Победа «Сити» приблизит Пепа к седьмому титулу АПЛ. А болельщик «горожан» Таль Рехман и его несданная бутылка станут символом этой истории.
Любой другой результат будет в пользу чемпионства ученика Гвардиолы и «Арсенала», который ждет радость уже больше 20 лет.