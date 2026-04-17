Линекер: «Роналду отписался от меня в соцсетях. Но я просто честно сказал, что Месси лучше»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер рассказал, что легендарный португальский форвард Криштиану Роналду отписался от него в инстаграме*.

Источник: Getty Images

«Месси — мой любимый игрок всех времен, просто потому, что, на мой взгляд, он лучший игрок всех времен. Сам факт, что есть игрок, который находится на совершенно другом уровне, чем некоторые действительно великие футболисты — Кройф, Зидан, Роналдо, — по-настоящему поразителен.

Если бы не травмы, я думаю, можно было бы подумать о бразильце Роналдо [в качестве конкурента Месси]. Но, к сожалению, они были, хотя он все равно делал невероятные вещи. Так что, если бы мне надо было выбрать четырех игроков, я бы взял Пеле, Марадону, Месси и Феномена [Роналдо].

Криштиану Роналду меня не очень-то любит. Я его ничем не обидел, кроме того, что был честен и говорил, что Месси лучший футболист, чем он. Он отписался от меня в инстаграме. Я это переживу. Я всегда буду симпатизировать ему. Я встречался с ним много раз. Знаю, что он обижен. Но это нормально. Пожалуйста, Криштиану… позвони мне. Давай снова будем дружить», — сказал Линекер в эфире подкаста The Rest Is Football.

* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.