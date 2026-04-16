«Аль-Садд» Манчини вылетел из азиатской Лиги чемпионов из-за промаха Клаудиньо с пенальти

За команду итальянского тренера Роберто Манчини один гол в основное время забил экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фермино.
В серии пенальти единственный промах допустил бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
В Саудовской Аравии завершился матч четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов, в котором катарский «Аль-Садд» проиграл японскому «Виссел Кобе» в серии пенальти со счетом 4:5 (основное и дополнительное время — 3:3).
За команду итальянского тренера Роберто Манчини один гол в основное время забил экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фермино.
В серии пенальти единственный промах допустил бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо.