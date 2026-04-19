Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Арсенал»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Манчестер Сити» дома выиграл у лондонского «Арсенала» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на манчестерском стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Райан Шерки (16-я минута) и Эрлинг Холанд (65). У «Арсенала» голом отметился Кай Хаверц (18).
«Манчестер Сити», набрав 67 очков, сократил отставание в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) от лидирующего «Арсенала» (70) до трех баллов. При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе.
В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Бёрнли» 22 апреля, а «Арсенал» 25 апреля примет «Ньюкасл».
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Райан Шерки
16′
Эрлинг Холанн
65′
Арсенал
Кай Хаверц
18′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Статистика
Манчестер Сити
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
8
5
Фолы
5
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти