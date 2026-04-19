Боруссия М
1
:
Майнц
0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Балтика
2
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Арсенал»

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Манчестер Сити» дома выиграл у лондонского «Арсенала» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла на манчестерском стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Райан Шерки (16-я минута) и Эрлинг Холанд (65). У «Арсенала» голом отметился Кай Хаверц (18).

«Манчестер Сити», набрав 67 очков, сократил отставание в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) от лидирующего «Арсенала» (70) до трех баллов. При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Бёрнли» 22 апреля, а «Арсенал» 25 апреля примет «Ньюкасл».

Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Райан Шерки
16′
Эрлинг Холанн
65′
Арсенал
Кай Хаверц
18′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Статистика
Манчестер Сити
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
8
5
Фолы
5
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
