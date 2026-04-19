Что за развязка чемпионской гонки АПЛ нас ждет! «Манчестер Сити» вырвал победу у «Арсенала» в роскошном матче

Зажигалка интриги
В футбольной среде есть склонность переоценивать важность очных матчей прямых конкурентов в чемпионате. Да, они определяют многое, но в первую очередь влияют на психологию и настрой. Касательно «Ман Сити» и «Арсенала», после встречи на «Этихаде» впереди каждого ожидает еще ряд игр (манчестерцев шесть, лондонцев пять), в которых оступиться может каждый. И не раз.
Тем не менее один момент решался почти наверняка: либо «горожане» поджигают интригу в чемпионской гонке с новой силой, либо в случае поражения оставляют за собой разве что математические шансы на золото. Сейчас же задача перед командой Гвардиолы стояла простая: победить и сократить отрыв от лидера до трех очков. А учитывая игру в запасе, по сути, начать дышать ему в затылок.
И «Сити» подошел к матчу года в АПЛ в отличном состоянии. Да, проблемы в последнее время были. Например, не удалось обыграть «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм», плюс существует солидный недобор в обороне (недоступны Диаш, Гвардиол и Стоунс). Но, во-первых, команда не проигрывает в АПЛ с января. Во-вторых, в порядке связка Хусанов — Геи. Да и разгром «Челси» в предыдущем туре внушал явный оптимизм.
«Арсенал» же по весне принято ругать за стерильный малорезультативный футбол. Но главное — «канониры» держат темп. Прошли «Спортинг» в Лиге чемпионов, а в АПЛ идут весьма ровно. Из неприятного — внезапное поражение от «Борнмута» дома неделю назад. Ко всему прочему Микелю Артете пришлось обходиться без травмированного Сака. С другой стороны, Букайо сдал, и его размен на Мадуэке в моменте не выглядит какой-то катастрофической просадкой.
Гениальный Шерки и нервный Доннарумма
В любом случае «канонирам» предстояло больше обороняться, и «Сити» с первых же минут обозначил серьезность своих намерений. На 4-й минуте Холанд запрессинговал плохо принявшего мяч Райю и заставил взреветь трибуны «Этихада». Еще минута — и мяч звенит о штангу испанского вратаря после удара Шерки. Для гостей это был жуткий отрезок.
Но «Арсенал» и не такое видал, потому быстро пришел в себя и выровнял игру. Начался фирменный высокий прессинг, временами — отрезки уверенного владения. И в этот момент, когда гости почувствовали уверенность, очередную порцию магии выдал Шерки. Райан буквально поиздевался над обороной «Челси» неделю назад, а сейчас оставил в дураках, пожалуй, самую надежную защитную линию континента. Француз на микродриблинге вошел в штрафную, несколько раз переложил мяч с ноги на ногу и технично отправил его под штангу. Не гол, а искусство!
Это был бы мощнейший заряд для всего «Сити», если бы через минуту футболисты хозяев не увидели мяч в своих воротах. Доннарумма долго обрабатывал вброшенный Нунесом аут и не успел вынести, когда его накрыл Хаверц. Игра ногами — слабое место Джиджи, это ни для кого не секрет.
После этого обе команды взяли небольшую паузу по очевидным моментам, хотя темп оставался зашкаливающим — соперники не оставляли друг другу и лишней секунды для принятия решений. Острее в концовке тайма смотрелся «Сити», но преимущественно после быстрых атак. Две самые перспективные загубил Семеньо — сначала поскользнулся после паса Холанна, а затем бесхитростно пробил наотмашь в Инкапье.
Пытался застать врасплох Райю Бернарду Силва — португалец два раза подряд хотел исполнить «сухой лист», однако не получилось, в обоих случаях вратаря подстраховывал защитник. «Арсенал» же ответил несколькими малоопасными подходами, в одном из которых Хусанов эффектно в последний момент опередил Хаверца.
Сражение Холанда и Габриэла, две штанги, шансы Хаверца
Второй тайм «Сити» тоже начал более активно. Хусанов чуть не стал героем теперь на чужой половине поля, но его удар заблокировали. Далее настала очередь заходить на гол Доку, не сумевшего направить мяч в угол.
Ответ «Арсенала» не заставил себя долго ждать, и он был грозным! На исходе часа игры Хаверц ускакал один на один с Доннаруммой, на этот раз итальянец вышел победителем из дуэли. Отметим и Бернарду, который промчался за Каем через половину поля и висел у него на ногах, мешая как следует подстроиться под мяч. Зато никто не мешал Эзе, зарядившему крученым в штангу с радиуса штрафной.
«Арсенал» начал поджимать, но поплатился за излишнюю настырность. Доннарумма умным пасом запустил в атаку О’Райли, молодой защитник отыгрался с Доку и прострелил во вратарскую, где Холанд отклеился от Габриэла и реализовал момент на элитном уровне.
Эта парочка чуть не разорвала друг друга в оставшемся отрезке. Сперва бразилец порвал рукав Эрлинга, а в концовке два здоровяка начали натурально бодаться, пришлось разнимать почти всем полевым игрокам обеих команд. Габриэл был близок и к тому, чтобы сравнять счет после стандарта, — немного не повезло, мяч рикошетом от О’Райли попал в штангу, вторую для «Арсенала» за тайм.
«Канониры» все-таки сумели организовать навал в добавленные семь минут, а Хаверц имел еще одну чудо-возможность оформить дубль, но пробил головой чуть выше перекладины. 2:1 — «Манчестер Сити» накаляет чемпионскую интригу в АПЛ до предела. Следить за развязкой этого сюжета — в обязательном порядке.
Автор: Марк Бессонов
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Райан Шерки
16′
Эрлинг Холанн
65′
Кай Хаверц
18′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
