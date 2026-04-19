Холанд — в ответ на вопрос об обострившейся чемпионской гонке в АПЛ: «Я умный парень, я норвежец»

«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» в турнирной таблице до 3 очков, при этом команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе.
Сам Холанд стал одним из главных героев встречи, забив победный гол.
«Я лишь скажу, что сейчас нужно идти постепенно, матч за матчем. Я знаю, что вам нужны заголовки, но я умный парень, я норвежец», — сказал Холанд в эфире ViaPlay.
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Райан Шерки
16′
Эрлинг Холанн
65′
Арсенал
Кай Хаверц
18′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Статистика
Манчестер Сити
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
8
5
Фолы
5
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
