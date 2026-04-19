Артета: «АПЛ начинается заново. У “Манчестер Сити” игра в запасе, “Арсенал” впереди на три очка»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 33-м туре чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Матч прошел 19 апреля на стадионе Этихад в Манчестере и завершился со счетом 2:1 в пользу горожан.

«Мы приехали сюда, чтобы добиться результата. Мы сделали много правильных вещей, чтобы довести игру до той точки, в которой хотели оказаться. У нас были лучшие моменты в этой игре, но мы их не реализовали, и такова реальность», — приводит ВВС слова Артеты.

Также тренер ответил на вопрос о том, сохранилась ли у него вера в себя и команду после этого поражения.

«На 100%. Нужно оценить состояние команды. Нам не хватает нескольких ключевых игроков. Необходимо, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что мы должны стать сильнее и лучше. АПЛ практически начинается заново. У них игра в запасе, мы впереди на три очка, так что игра начинается», — добавил он.

Что за развязка чемпионской гонки АПЛ нас ждет! «Манчестер Сити» вырвал победу у «Арсенала» в роскошном матче.

«Арсенал» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» с 67 очками идет вторым, имея один матч в запасе.

В следующем турнире канониры 25 апреля примут «Ньюкасл», а горожане 22 апреля на выезде сыграют с «Бернли».

Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Райан Шерки
(Матеус Нунес)
16′
Эрлинг Холанн
65′
Арсенал
Кай Хаверц
18′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Статистика
Манчестер Сити
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
8
5
Фолы
5
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти