Артета: «АПЛ начинается заново. У “Манчестер Сити” игра в запасе, “Арсенал” впереди на три очка»

Матч прошел 19 апреля на стадионе Этихад в Манчестере и завершился со счетом 2:1 в пользу горожан.
«Мы приехали сюда, чтобы добиться результата. Мы сделали много правильных вещей, чтобы довести игру до той точки, в которой хотели оказаться. У нас были лучшие моменты в этой игре, но мы их не реализовали, и такова реальность», — приводит ВВС слова Артеты.
Также тренер ответил на вопрос о том, сохранилась ли у него вера в себя и команду после этого поражения.
«На 100%. Нужно оценить состояние команды. Нам не хватает нескольких ключевых игроков. Необходимо, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что мы должны стать сильнее и лучше. АПЛ практически начинается заново. У них игра в запасе, мы впереди на три очка, так что игра начинается», — добавил он.
Что за развязка чемпионской гонки АПЛ нас ждет! «Манчестер Сити» вырвал победу у «Арсенала» в роскошном матче.
«Арсенал» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» с 67 очками идет вторым, имея один матч в запасе.
В следующем турнире канониры 25 апреля примут «Ньюкасл», а горожане 22 апреля на выезде сыграют с «Бернли».
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Райан Шерки
(Матеус Нунес)
16′
Эрлинг Холанн
65′
Кай Хаверц
18′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
