Чемпион АПЛ 2016 года «Лестер» досрочно вылетел в третий дивизион Англии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Лестер Сити» потерял шансы на сохранение места в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии.
Во вторник «Лестер» дома сыграл вничью с «Халл Сити» со счетом 2:2 в матче 44-го тура Чемпионшипа. Команда с 42 очками занимает предпоследнюю, 23-ю строчку в турнирной таблице, отставая от идущего 21-м «Блэкберн Роверс» на 7 баллов за два тура до завершения чемпионата.
Командой с февраля руководит Гари Роуэтт.
«Лестер» вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2024/25, по окончании которого вновь вылетел в Чемпионшип. В 2016 году клуб впервые в истории стал чемпионом Англии.