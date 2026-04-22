Чемпион АПЛ 2016 года «Лестер» досрочно вылетел в третий дивизион Англии

Во вторник «Лестер» дома сыграл вничью с «Халл Сити» со счетом 2:2 в матче 44-го тура Чемпионшипа. Команда с 42 очками занимает предпоследнюю, 23-ю строчку в турнирной таблице, отставая от идущего 21-м «Блэкберн Роверс» на 7 баллов за два тура до завершения чемпионата.