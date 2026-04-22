«Ковентри Сити» под руководством Лэмпарда выиграл Чемпионшип-2025/2026

Героем встречи стал нападающий «небесно-голубых» Эфрон Мэйсон-Кларк, оформивший дубль на 47-й и 76-й минутах.
Футбол. Чемпионшип Англии. 44-й тур
«Ковентри Сити» — «Портсмут» — 5:1 (1:0)
Голы: Райт (12), Мэйсон-Кларк (47, 76), Пул (50, в свои ворота), Кесслер-Хейден (90+1) — Сегечич (69).
Таким образом, после 44 сыгранных туров второго по силе английского футбольного дивизиона «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда набрал 89 очков и обеспечил себе первое место в таблице за два тура до окончания турнира. Идущий вторым «Миллуолл» отстаёт от «горожан» на десять очков.
18 апреля стало известно, что «Ковентри Сити» обеспечил себе повышение в Английскую Премьер-Лигу (АПЛ) на сезон-2026/2027. В элитном дивизионе «небесно-голубые» выступят впервые за 25 лет.