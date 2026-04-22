«Башакшехир» выкупил экс-форварда «Ростова» Шомуродова у «Ромы»

Нападающий сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов, выступавший на правах аренды за клуб турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир», выкуплен «серыми совами» у команды Серии А Италии «Рома».
По данным сайта Transfermarkt, 30-летний центрфорвард с июля 2026 года станет полноценным игроком «оранжево-синих». Права на капитана узбекской национальной команды принадлежали «волчице» с августа 2021 года, а арендное соглашение с «Башакшехиром» вступило в силу в июле 2025 года.
В сезоне-2025/2026 Шомуродов провёл 30 матчей в чемпионате Турции, где забил 18 голов и отметился четырьмя передачами, а также шесть встреч в Лиге конференций УЕФА (0+1). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в семь миллионов евро.