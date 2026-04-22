«Челси» уволил главного тренера

Исполнять обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона будет Калум Макфарлейн.
«Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в “Челси” желают Лиаму всяческих успехов в будущем. Пока клуб работает над обеспечением стабильности на посту главного тренера, мы проведем самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу», — говорится в заявлении.
Во вторник «Челси» потерпел поражение от «Брайтона» со счетом 0:3 в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Росеньора потерпела поражение в пяти матчах чемпионата подряд, не забив ни одного гола, и с 48 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В воскресенье «Челси» примет «Лидс» в матче полуфинала Кубка Англии.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона в январе сменил в «Челси» отправленного в отставку итальянского тренера Энцо Мареску. Соглашение со специалистом было заключено до 2032 года. Ранее Росеньор также возглавлял французский «Страсбур» и работал в тренерском штабе «Дерби Каунти».