Роман Абрамович подал иск к правительству Великобритании

Власти Великобритании неоднократно требовали от господина Абрамовича перечислить деньги от продажи «Челси» в благотворительный фонд, который будет помогать жертвам конфликта на Украине. Однако переговоры о том, кому именно должны достаться замороженные средства, зашли в тупик. Правительство Великобритании настаивает, что они должны быть потрачены внутри Украины. Российский бизнесмен, как сообщал The Athletic, намерен направить деньги «всем жертвам, включая российских солдат», а также «на поддержку других благотворительных организаций за пределами Украины». Помимо этого, представители предпринимателя заявляли, что 1,4 млрд фунтов из этой суммы не могут быть переданы на благотворительность до тех пор, пока власти Джерси не прекратят расследование и не отзовут судебный иск.