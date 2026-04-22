1-й тайм
Борнмут
0
:
Лидс
0
1-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
перерыв
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
22:30
Барселона
:
Сельта
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Роман Абрамович подал иск к правительству Великобритании

Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против правительства Великобритании. Как сообщает The Times со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы предпринимателя, он считает расследование о происхождении средств (в том числе от продажи футбольного клуба «Челси») «несправедливым и неправомерным».

Источник: РИА "Новости"

Господин Абрамович был внесен в санкционный список Великобритании в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. В следующем месяце его активы были заморожены постановлением Королевского суда Джерси. Речь идет о 5,3 млрд фунтов (в том числе — 1,4 млрд фунтов от продажи лондонского «Челси»).

«Это расследование тянется годами без предъявления обвинений. Оно не отличается прозрачностью, убедительных доказательств не предъявлено. Оно представляет собой очевидное злоупотребление полномочиями со стороны правительства Джерси, нарушение фундаментальных прав человека», — приводит The Times слова представителя Романа Абрамовича.

В иске, поданном в ЕСПЧ, утверждается, что ответчиком были нарушены статья 6 Европейской конвенции по правам человека (гарантирует право на справедливое судебное разбирательство) и статья 8 того же соглашения (касается права на неприкосновенность частной жизни).

Передача «Челси» новым владельцам — консорциуму во главе с американским бизнесменов Тоддом Бёли — за 4,25 млрд фунтов (из которых чуть меньше половины — в качестве инвестиций в развитие) была одобрена Английской премьер-лигой в мае 2022 года. Чистая выручка Романа Абрамовича составила 2,35 млрд фунтов. Согласно специальной лицензии, предприниматель не мог получить деньги самостоятельно.

Власти Великобритании неоднократно требовали от господина Абрамовича перечислить деньги от продажи «Челси» в благотворительный фонд, который будет помогать жертвам конфликта на Украине. Однако переговоры о том, кому именно должны достаться замороженные средства, зашли в тупик. Правительство Великобритании настаивает, что они должны быть потрачены внутри Украины. Российский бизнесмен, как сообщал The Athletic, намерен направить деньги «всем жертвам, включая российских солдат», а также «на поддержку других благотворительных организаций за пределами Украины». Помимо этого, представители предпринимателя заявляли, что 1,4 млрд фунтов из этой суммы не могут быть переданы на благотворительность до тех пор, пока власти Джерси не прекратят расследование и не отзовут судебный иск.