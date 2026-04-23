Канчельскис призвал вернуть Абрамовича в «Челси»: «При нем точно было лучше. Болельщики будут счастливы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение Лиама Росеньора с поста главного тренера «Челси».

Источник: Reuters

Росеньор возглавил «Челси» 8 января 2026 года. Под руководством 41-летнего англичанина «синие» провели 23 матча — 11 побед, 2 ничьих и 10 поражений. Контракт специалиста действовал до конца июня 2032 года.

По информации The Athletic, Росеньор получит неустойку от 11,5 до 27,6 миллиона евро.

«Типичная история для Европы. В первый год могли бы дать поработать, конечно. Но решают руководители. Если деньги есть — пускай платят. У него в контракте все эти отступные прописаны. Руководство “Челси” знало, на что идет. Рискнули — не оправдалось. Надо вернуть Абрамовича? Конечно, при нем точно было лучше. Результатов сейчас совсем нет. Хороший состав был среди игроков, тренеров и администрации. Болельщики “Челси” будут счастливы его возвращению», — сказал Канчельскис «СЭ».

Роман Абрамович официально покинул пост владельца «Челси» 30 мая 2022 года. Продажа клуба консорциуму Тодда Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов завершила его 19-летнее управление, начавшееся в 2003 году, после введения санкций Великобритании в марте 2022 года.