Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Хетафе». Захарян остался в запасе

Футболисты «Реала Сосьедад» проиграли «Хетафе» (0:1) в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

На 14-й минуте полузащитник хозяев Браис Мендес не смог реализовать пенальти, пробив в штангу. Через 15 минут хавбек «Реала» Хон Горрочатехи стал автором автогола.

Российский полузащитник басков Арсен Захарян провел встречу на скамейке запасных. Ранее россиянин пропустил победный для своей команды финал Кубка Испании с «Атлетико» из-за болезни ЖКТ.

«Хетафе» с 44 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с 42 баллами располагается на 8-й строчке.

Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 0:1
Хетафе
Футбол, Испания, 33-й тур
22.04.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Пепе Бордалас
Голы
Хетафе
Хон Горротчатеги
29′
Нереализованные пенальти
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
14′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
90+7′
14
Такэфуса Кубо
9
Орри Стейнд Оскарссон
31′
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
68′
6
Ариц Элустондо
46′
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
78′
22
Уэсли
15
Пабло Марин
45′
56′
7
Андер Барренечеа
23
Брайс Мендес
56′
10
Микель Ойярсабаль
4
Хон Горротчатеги
88′
8
Беньят Туррьентес
18
Карлос Солер
88′
19
Хон Каррикабуру
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
37′
8
Мауро Арамбарри
5
Луис Милья
90+7′
15
Себастьян Босельи
90+3′
2
Джене Даконам
10
Мартин Сатриано
17
Кико Фемения
80′
12
Аллан Ньом
90+3′
3
Абделькабир Абкар
27′
80′
16
Диего Рико
6
Марио Мартин
68′
14
Хави Муньос
19
Луис Васкес
87′
23
Адриан Лисо
Статистика
Реал Сосьедад
Хетафе
Желтые карточки
4
5
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
4
0
Угловые
6
3
Фолы
13
22
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
