«Бавария» вышла в финал Кубка Германии по футболу

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. «Бавария» со счетом 2:0 обыграла «Байер» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Леверкузене на домашнем стадионе «Байера».
Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (22-я минута) и Луис Диас (90+3).
В финале «Бавария» сыграет с победителем встречи между «Штутгартом» и «Фрайбургом», которая состоится 23 апреля. Решающий матч пройдет 23 мая в Берлине.
«Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз и является рекордсменом по этому показателю. Команда из Мюнхена не завоевывала титул с 2020 года. В прошлом году обладателем трофея стал «Штутгарт».