Ямаль получил травму и рискует пропустить старт чемпионата мира

В среду Ямаль реализовал пенальти в первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты», после чего упал на газон и был заменен. Как сообщает источник, в результате первичного осмотра не был исключен разрыв связок. Дополнительные тесты будут проведены в четверг.