Ямаль получил травму и рискует пропустить старт чемпионата мира

В среду Ямаль реализовал пенальти в первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты», после чего упал на газон и был заменен. Как сообщает источник, в результате первичного осмотра не был исключен разрыв связок. Дополнительные тесты будут проведены в четверг.
Как отмечает Mundo Deportivo, в случае подтверждения разрыва связок участие спортсмена в оставшихся матчах чемпионата Испании исключено. Под вопросом остаются первые игры чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Испании в группе H сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.
