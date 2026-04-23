«Галатасарай» объявил о приостановке отношений с Турецкой футбольной федерацией

«С сегодняшнего дня все наши отношения с нынешним руководством Федерации футбола Турции приостановлены», — приводятся слова Озбека в соцсетях клуба.
Турецкие СМИ связывают данное решение с назначением арбитра Ясина Кола на матч 31-го тура национального чемпионата между «Галатасараем» и «Фенербахче». Игра пройдет 26 апреля в Стамбуле и будет важнейшей для двух команд, лидирующих в турнирной таблице.
Кол обслуживал игру «Галатасарая» с «Фенербахче» 1 декабря 2025 года. Тогда игра завершилась со счетом 1:1, арбитр показал четыре желтые карточки игрокам «Галатасарая» и одну — главному тренеру Окану Буруку.