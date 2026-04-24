«Бавария» и «Штутгарт» сыграют в финале Кубка Германии по футболу

«Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз и является рекордсменом по этому показателю. Команда из Мюнхена не завоевывала титул с 2020 года. В прошлом году обладателем трофея стал «Штутгарт», который победил в турнире в четвертый раз.