«Бавария» и «Штутгарт» сыграют в финале Кубка Германии по футболу

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. «Штутгарт» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл «Фрайбург» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу и вышел в финал турнира.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Дениз Ундав (70-я минута) и Тиагу Томас (119). У проигравших отличился Максимилиан Эггештайн (28).
В финале «Штутгарт» сыграет с «Баварией». Встреча пройдет 23 мая в Берлине.
«Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз и является рекордсменом по этому показателю. Команда из Мюнхена не завоевывала титул с 2020 года. В прошлом году обладателем трофея стал «Штутгарт», который победил в турнире в четвертый раз.