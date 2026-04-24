БАТЭ подписал контракт с бывшим футболистом «Челси»

За борисовскую команду в чемпионате Беларуси будет выступать полузащитник из Кот-д’Ивуара, перед переходом в БАТЭ он играл в России.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Борисовский БАТЭ заключил контракт с полузащитником Викторьеном Ангбаном из Кот-д’Ивуара, сообщила пресс-служба ФК.

«Все нюансы решены, поэтому сообщаем: Виктор Ангбан — новый игрок БАТЭ», — написала пресс-служба в соцсетях.

29-летний ивуариец родился в департаменте Абиджан, где занимался в футбольной академии «Стад Абиджан». Когда ему было 15 лет, стал воспитанником академии английского клуба «Челси» из Лондона.

Через три года, в 2015-м, смог получить разрешение на трудоустройство. После этого Ангбан подписал официальный контракт с «Челси». Летом того же года молодого футболиста отдали в аренду.

В сильнейшем дивизионе Бельгии он провел 23 матча за «Сент-Трюйден». Затем по одному сезону на правах аренды Ангбан сыграл за «Гранаду’в испанской Ла-Лиге и за бельгийский “Беверен”.

В 2018 году был продлен его контракт с «Челси», но ивуарийца снова отправили в аренду. За французский «Мец» он провел три сезона. С лета 2021 года полузащитник также три года защищал цвета российского «Сочи», а после Ангбана арендовало махачкалинское «Динамо».

Кроме того, Ангбан провел ряд матчей за юношескую, молодежную и национальную сборные Кот-д’Ивуара.