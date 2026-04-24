Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
4
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Реал
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
3
:
Кремонезе
0
Футбол. Франция
перерыв
Брест
3
:
Ланс
0
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Унион Б
0
Футбол. Англия
25.04
Фулхэм
:
Астон Вилла
Раньери об уходе из «Ромы»: «Это одностороннее решение клуба»

Клаудио Раньери рассказал, что он покинул должность советника «Ромы» не по собственному желанию, а был уволен руководителями клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Прекращение моих отношений с клубом в качестве старшего советника стало результатом одностороннего решения клуба. Я говорю это из чувства долга, ясности действий, верности истине и любви к футболке, которая является моей второй кожей. Также я бы хотел поблагодарить семью Фридкин (владельцы римского клуба), команду, сотрудников и всех болельщиков “джалоросси” за огромную привязанность, проявленную на протяжении многих лет, и всегда взаимную. Вперед, “Рома”, навсегда», — приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что у итальянского специалиста был длительный конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

74-летний Раньери тренировал римский клуб с 2009 по 2011 год, в 2019-м и с 2024 по 2025 год, после чего завершил тренерскую карьеру.