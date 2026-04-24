Раньери об уходе из «Ромы»: «Это одностороннее решение клуба»

«Прекращение моих отношений с клубом в качестве старшего советника стало результатом одностороннего решения клуба. Я говорю это из чувства долга, ясности действий, верности истине и любви к футболке, которая является моей второй кожей. Также я бы хотел поблагодарить семью Фридкин (владельцы римского клуба), команду, сотрудников и всех болельщиков “джалоросси” за огромную привязанность, проявленную на протяжении многих лет, и всегда взаимную. Вперед, “Рома”, навсегда», — приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.