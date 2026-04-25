«Наполи» с помощью гола и ассиста Де Брейне разгромил «Кремонезе»

Голами отличились Скотт Мактоминей, Алисон Сантос и Кевин Де Брейне, также отметившийся голевой передачей. Еще один мяч в собственные ворота забил хавбек гостей Филиппо Терраччано.
«Наполи» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, на 9 баллов отставая от лидирующего «Интера», у которого есть игра в запасе. «Кремонезе» с 28 очками в активе располагается на 17-й позиции.
Футбол, Италия, 34-й тур
24.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Давиде Никола
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
(Кевин Де Брейне)
3′
Расмус Хейлунн
(Маттео Политано)
45′
Кевин Де Брейне
45+3′
Алиссон Сантос
(Ваня Милинкович-Савич)
52′
Нереализованные пенальти
Наполи
Скотт Мактоминай
83′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
3
Мигель Гутьеррес
8
Скотт Мактоминай
27
Алиссон Сантос
17
Матиас Оливера
53′
30
Паскуале Маццокки
21
Маттео Политано
53′
31
Сэм Бекема
19
Расмус Хейлунн
61′
23
Джоване
68
Станислав Лоботка
54′
6
Билли Гилмор
11
Кевин Де Брейне
75′
20
Эльиф Эльмас
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
3
Джузеппе Пеццелла
32
Мартин Пайеро
6
Федерико Баскиротто
90
Федерико Бонаццоли
22
Романо Флориани
46′
33
Альберто Грасси
5
Себастьяно Луперто
61′
55
Франческо Фолино
38
Варрен Бондо
46′
7
Алессио Дзербин
29
Юссеф Мале
78′
4
Томмазо Барбьери
77
Дэвид Окереке
46′
27
Яри Вандепутте
Статистика
Наполи
Кремонезе
Удары (всего)
25
7
Удары в створ
10
4
Угловые
7
5
Фолы
7
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти