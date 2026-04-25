Головин включен в заявку на матч против «Тулузы»

«Монако» объявил заявку на матч 31-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».
Российский полузащитник Александр Головин вошел в список из 22 игроков.
Полностью заявка на матч выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Храдецки — Дайер, Фаэс, Керер, Мависса, Нибомбе, Тезе — Аклиуш, Бамба, Кабрал, Камара, Кулибали, Головин, Погба, Туре, Закария — Балоган, Биерет, Адингра, Фати.
Не сыграют в матче Вандерсон, Станис Идумбо, Кассум Уаттара и Парис Бруннер (Все — по медицинским показателям).
Матч «Тулуза» — «Монако» пройдет в субботу, 25 апреля. Начало игры — в 22:05 по московскому времени.