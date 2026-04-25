«Фулхэм» обыграл «Астон Виллу» в АПЛ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Фулхэм» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Райан Сессеньон (43-я минута).
«Астон Вилла» с 58 очками в активе осталась на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (48) находится на десятой строчке.
В следующем туре «Астон Вилла» 3 мая примет «Тоттенхэм», «Фулхэм» днем ранее на выезде встретится с «Арсеналом».
Футбол, Англия, Тур 34
25.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Крэйвен Коттедж
Главные тренеры
Марку Силва
Унаи Эмери
Голы
Фулхэм
Райан Сессеньон
43′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
46′
8
Харри Уилсон
90+1′
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
20
Саша Лукич
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
81′
33
Энтони Робинсон
19
Сэмюэл Чуквуэзе
76′
24
Джошуа Кинг
32
Эмил Смит-Роу
76′
14
Оскар Бобб
7
Рауль Хименес
66′
9
Родригу Мунис
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
50′
7
Джон Макгинн
74′
6
Росс Баркли
10
Эмилиано Буэндия
74′
21
Дуглас Луис
90+4′
11
Олли Уоткинс
81′
18
Тэмми Абрахам
26
Ламар Богард
74′
19
Джейдон Санчо
8
Юри Тилеманс
74′
31
Леон Бэйли
Статистика
Фулхэм
Астон Вилла
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
6
1
Угловые
2
5
Фолы
14
12
Офсайды
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
