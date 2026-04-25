Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.02
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.33
П2
2.17
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.87
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Германия
19:30
Гамбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.38
П2
1.71
Футбол. Испания
19:30
Валенсия
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.36
П2
3.40
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.25
X
6.62
П2
1.26
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.98
П2
3.27
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.60
П2
3.45
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.16
П2
1.76
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Бавария» выиграла матч чемпионата Германии, уступая 0:3 до 53-й минуты

Победный гол в матче с «Майнцем» забил Гарри Кейн на 83-й минуте.

Источник: Getty Images

Футболисты «Баварии» обыграли «Майнц» со счетом 4:3 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Николас Джексон (53-я минута), Майкл Олисе (73), Джамал Мусиала (80) и Гарри Кейн (83). У проигравших отличились Доминик Кор (15), Пауль Небель (29) и Шеральдо Бекер (45+2).

«Бавария» набрала 82 очка и уже досрочно обеспечила себе чемпионство. «Майнц» с 34 очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Бавария» 2 мая примет «Хайденхайм», «Майнц» днем позже на выезде встретится с «Санкт-Паули».

Майнц
3:4
Первый тайм: 3:0
Бавария
Футбол, Германия, 31-й тур
25.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Урс Фишер
Венсан Компани
Голы
Майнц
Доминик Кор
15′
Пауль Небель
29′
Шеральдо Беккер
45+2′
Бавария
Николас Джексон
53′
Майкл Олисе
73′
Джамал Мусиала
80′
Гарри Кейн
83′
Составы команд
Майнц
33
Даниэль Бац
21
Данни да Коста
4
Штефан Пош
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
20
Филлип Тиц
31
Доминик Кор
20′
86′
44
Нельсон Вайпер
30
Сильван Видмер
80′
19
Антони Каси
8
Пауль Небель
87′
14
Вильям Бевинг
10
Надим Амири
79′
15
Леннард Мэлони
23
Шеральдо Беккер
71′
11
Арминдо Зиб
Бавария
40
Йонас Урбиг
27
Конрад Лаймер
33′
8
Леон Горецка
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
21
Хироки Ито
19
Альфонсо Дэйвис
57′
44
Йосип Станишич
22
Рафаэл Геррейру
57′
10
Джамал Мусиала
14
Луис Диас
46′
9
Гарри Кейн
39
Бара Сапоко Ндиай
77′
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
46′
17
Майкл Олисе
90+7′
Статистика
Майнц
Бавария
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
6
Угловые
4
4
Фолы
14
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Мартин Петерсен
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти