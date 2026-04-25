«Бавария» выиграла матч чемпионата Германии, уступая 0:3 до 53-й минуты

Футболисты «Баварии» обыграли «Майнц» со счетом 4:3 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Николас Джексон (53-я минута), Майкл Олисе (73), Джамал Мусиала (80) и Гарри Кейн (83). У проигравших отличились Доминик Кор (15), Пауль Небель (29) и Шеральдо Бекер (45+2).
«Бавария» набрала 82 очка и уже досрочно обеспечила себе чемпионство. «Майнц» с 34 очками расположился на десятой строчке.
В следующем туре «Бавария» 2 мая примет «Хайденхайм», «Майнц» днем позже на выезде встретится с «Санкт-Паули».
Футбол, Германия, 31-й тур
25.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Урс Фишер
Венсан Компани
Голы
Майнц
Доминик Кор
15′
Пауль Небель
29′
Шеральдо Беккер
45+2′
Бавария
Николас Джексон
53′
Майкл Олисе
73′
Джамал Мусиала
80′
Гарри Кейн
83′
Составы команд
Майнц
33
Даниэль Бац
21
Данни да Коста
4
Штефан Пош
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
20
Филлип Тиц
31
Доминик Кор
20′
86′
44
Нельсон Вайпер
30
Сильван Видмер
80′
19
Антони Каси
8
Пауль Небель
87′
14
Вильям Бевинг
10
Надим Амири
79′
15
Леннард Мэлони
23
Шеральдо Беккер
71′
11
Арминдо Зиб
Бавария
40
Йонас Урбиг
27
Конрад Лаймер
33′
8
Леон Горецка
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
21
Хироки Ито
19
Альфонсо Дэйвис
57′
44
Йосип Станишич
22
Рафаэл Геррейру
57′
10
Джамал Мусиала
14
Луис Диас
46′
9
Гарри Кейн
39
Бара Сапоко Ндиай
77′
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
46′
17
Майкл Олисе
90+7′
Статистика
Майнц
Бавария
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
6
Угловые
4
4
Фолы
14
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Мартин Петерсен
(Германия)
