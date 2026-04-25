«Ливерпуль» дома добыл уверенную победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.
Уже на 40-й минуте «Ливерпуль» повел со счетом 2:0 — на 35-й минут гол забил Александер Исак, а на 40-й Эндрю Робертсон. «Кристал Пэлас» смог отыграть один мяч на 71-й минуте, отличился Даниэль Муньос. На 90+6 минуте окончательный счет в игре установил Флориан Вирц.
«Ливерпуль» в 34 турах сезона набрал 58 очков и идет на 4-й позиции в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 43 очками идеи на 13-й строчке.
Футбол, Англия, Тур 34
25.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Оливер Гласнер
Голы
Ливерпуль
Александер Исак
(Алексис Макаллистер)
35′
Эндрю Робертсон
(Кертис Джонс)
40′
Флориан Вирц
(Алексис Макаллистер)
90+6′
Кристал Пэлас
Даниэль Муньос
71′
Составы команд
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
90′
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
87′
2
Джо Гомес
26
Эндрю Робертсон
87′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
59′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
79′
38
Райан Гравенберх
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
32′
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
19′
18
Даити Камада
20
Адам Уортон
7
Исмаила Сарр
3
Тайрик Митчелл
46′
24
Борна Соса
90+3′
14
Жан-Филипп Матета
70′
22
Йерген Странн Ларсен
11
Бреннан Джонсон
59′
10
Йереми Пино
Статистика
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
8
Фолы
10
10
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти