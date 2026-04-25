Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
1.20
X
6.50
П2
17.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
ЦСКА
0
П1
2.65
X
2.90
П2
3.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Хоффенхайм
1
П1
9.50
X
5.60
П2
1.31
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Жирона
0
П1
2.50
X
3.00
П2
3.25
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Рома
2
П1
41.00
X
10.50
П2
1.07
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
П1
11.00
X
6.61
П2
1.26
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
П1
2.53
X
2.99
П2
3.29
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
П1
2.17
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
П1
4.50
X
4.19
П2
1.75
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
«Ливерпуль» дома добыл уверенную победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Сегодня, 25 апреля, «Ливерпуль» принимал на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

Уже на 40-й минуте «Ливерпуль» повел со счетом 2:0 — на 35-й минут гол забил Александер Исак, а на 40-й Эндрю Робертсон. «Кристал Пэлас» смог отыграть один мяч на 71-й минуте, отличился Даниэль Муньос. На 90+6 минуте окончательный счет в игре установил Флориан Вирц.

«Ливерпуль» в 34 турах сезона набрал 58 очков и идет на 4-й позиции в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 43 очками идеи на 13-й строчке.

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 2:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 34
25.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Оливер Гласнер
Голы
Ливерпуль
Александер Исак
(Алексис Макаллистер)
35′
Эндрю Робертсон
(Кертис Джонс)
40′
Флориан Вирц
(Алексис Макаллистер)
90+6′
Кристал Пэлас
Даниэль Муньос
71′
Составы команд
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
90′
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
87′
2
Джо Гомес
26
Эндрю Робертсон
87′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
59′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
79′
38
Райан Гравенберх
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
32′
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
19′
18
Даити Камада
20
Адам Уортон
7
Исмаила Сарр
3
Тайрик Митчелл
46′
24
Борна Соса
90+3′
14
Жан-Филипп Матета
70′
22
Йерген Странн Ларсен
11
Бреннан Джонсон
59′
10
Йереми Пино
Статистика
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
8
Фолы
10
10
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти