Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.50
П2
17.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.90
П2
3.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.60
П2
1.31
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.25
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
10.50
П2
1.07
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.61
П2
1.26
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.99
П2
3.29
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.19
П2
1.75
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
«Барселона» всухую обыграла «Хетафе» в Ла Лиге и продолжает лидировать в таблице

Сегодня, 25 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между командами «Хетафе» и «Барселона».

Встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:0. По голу в составе каталонского клуба забили Фермин Лопес — 45+1 минута матча и Маркус Рэшфорд — 74-я.

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги с 85 очками. «Хетафе» с 44 очками занимает 6-е место.

Хетафе
0:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, 32-й тур
25.04.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Колисеум Альфонсо Перес
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Фермин Лопес
(Педри)
45′
Маркус Рэшфорд
(Роберт Левандовски)
74′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
22
Домингуш Дуарте
10
Мартин Сатриано
6
Марио Мартин
87′
5
Луис Милья
26
Давид Манча
76′
3
Абделькабир Абкар
20
Велько Бирманчевич
46′
17
Кико Фемения
8
Мауро Арамбарри
81′
11
Абу Камара
15
Себастьян Босельи
46′
19
Луис Васкес
2
Джене Даконам
63′
76′
18
Алекс Санкрис
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
23
Жюль Кунде
20′
60′
4
Рональд Араухо
28
Руни Барджи
60′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
82′
3
Алехандро Бальде
6
Гави
39′
60′
14
Маркус Рэшфорд
8
Педри
88′
17
Марк Касадо
Статистика
Хетафе
Барселона
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
4
13
Удары в створ
0
4
Угловые
6
3
Фолы
15
8
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти