«Барселона» всухую обыграла «Хетафе» в Ла Лиге и продолжает лидировать в таблице

Встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:0. По голу в составе каталонского клуба забили Фермин Лопес — 45+1 минута матча и Маркус Рэшфорд — 74-я.
«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги с 85 очками. «Хетафе» с 44 очками занимает 6-е место.
Футбол, Испания, 32-й тур
25.04.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Колисеум Альфонсо Перес
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Фермин Лопес
(Педри)
45′
Маркус Рэшфорд
(Роберт Левандовски)
74′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
22
Домингуш Дуарте
10
Мартин Сатриано
6
Марио Мартин
87′
5
Луис Милья
26
Давид Манча
76′
3
Абделькабир Абкар
20
Велько Бирманчевич
46′
17
Кико Фемения
8
Мауро Арамбарри
81′
11
Абу Камара
15
Себастьян Босельи
46′
19
Луис Васкес
2
Джене Даконам
63′
76′
18
Алекс Санкрис
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
23
Жюль Кунде
20′
60′
4
Рональд Араухо
28
Руни Барджи
60′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
82′
3
Алехандро Бальде
6
Гави
39′
60′
14
Маркус Рэшфорд
8
Педри
88′
17
Марк Касадо
Статистика
Хетафе
Барселона
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
4
13
Удары в створ
0
4
Угловые
6
3
Фолы
15
8
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти