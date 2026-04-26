Временный тренер «Челси» рассказал об отношениях с командой

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Челси» Калум Макфарлейн заявил, что его не смущает отсутствие тренерской лицензии категории Pro, так как футболисты команды его уважают и без нее.
Макфарлейн назначен исполняющим обязанности тренера главного тренера «Челси» до конца сезона после увольнения 22 апреля британца Лиама Росеньора. В январе Макфарлейн руководил командой в двух матчах после ухода Энцо Марески. В воскресенье лондонцам предстоит сыграть с «Лидсом» в полуфинале Кубка Англии.
«У меня нет лицензии Pro. В прошлый раз это не имело значения и я заслужил уважение ребят. Мы готовы выложиться на полную в игре против “Лидса” и покажем максимально возможный результат», — цитирует Макфарлейна Daily Mail.
Правила лиги позволяют временному тренеру руководить командой без лицензии Pro до 12 недель.