Инсайдер Романо: наставник «Борнмута» Ираола хочет возглавить «Челси»

Как сообщил спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, испанский футбольный тренер, наставник клуба Английской Премьер-Лиги (АПЛ) «Борнмут» Андони Ираола испытывает желание возглавить лондонский «Челси».
Действующее трудовое соглашение 43-летнего баскского специалиста с «вишнями» завершается в конце июня 2026 года. При этом руководство «аристократов» пока не контактировало с Ираолой, взяв время на изучение списка кандидатов на должность рулевого после увольнения Лиама Росеньора.
23 апреля talkSPORT сообщал, что Ираола является основным претендентом на кресло главного тренера «Челси». Отмечалось, что ради работы в стане «синих» баск отказал другому столичному клубу, «Кристал Пэлас», где в его кандидатуре видели возможную замену Оливеру Гласнеру.
Ираола тренирует «Борнмут» с июля 2023 года. После 34 сыгранных туров сезона АПЛ-2025/2026 «вишни» набрали 49 очков и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице. «Челси» (48) находится строкой ниже.