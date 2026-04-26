«Тобол» обыграл «Каспий» и одержал первую победу в сезоне Казахстанской премьер-лиги

Встреча прошла на «Тобол арене» и завершилась победой хозяев поля со счетом — 2:1.
К 16-й минуте матча костанайцы уже дважды смогли забить. Дублем отметился казахстанский нападающий хозяев Жаслан Жумашев, которому ассистировал экс-капитан национальной сборной Асхат Тагыберген.
Актаусцы смогли отыграться на 39-й минуте первого тайма усилиями российского форварда Идриса Умаева.
«Тобол» одержал первую победу в текущем сезоне КПЛ. После шестого тура костанайцы отправили в отставку главного тренера Нурбола Жумаскалиева и назначили Мирослава Ромащенко.
На данный момент в активе «Тобола» пять очков и клуб располагается на 14- м месте. «Каспий» с одним баллом замыкает турнирную таблицу КПЛ.
