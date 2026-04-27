«Вильярреал» выиграл у «Сельты» и на 5 очков оторвался от «Атлетико» в борьбе за 3-е место в Ла Лиге

Уже на 2-й минуте «желтая субмарина» повела в счете — пенальти реализовал Жерар Морено. На 29-й минуте Николя Пепе сделал счет 2:0 в пользу «Вильярреала». «Сельта» отыграла один мяч на 73-й минуте — Борха Иглесиас был точен при пробитии пенальти.