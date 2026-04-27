Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Ювентус
0
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Ницца
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Севилья
1
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
«Вильярреал» выиграл у «Сельты» и на 5 очков оторвался от «Атлетико» в борьбе за 3-е место в Ла Лиге

«Вильярреал» нанес поражение «Сельте» в матче 32-го тура Ла Лиги. Встреча, состоявшаяся в Вильярреале 26 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте «желтая субмарина» повела в счете — пенальти реализовал Жерар Морено. На 29-й минуте Николя Пепе сделал счет 2:0 в пользу «Вильярреала». «Сельта» отыграла один мяч на 73-й минуте — Борха Иглесиас был точен при пробитии пенальти.

«Вильярреал» с 65 очками идет третьим в турнирной таблице Ла Лиги, на 5 баллов опережая занимающий четвертую позицию «Атлетико». «Сельта» с 44 баллами располагается на седьмой строчке.

Вильярреал
2:1
Первый тайм: 2:0
Сельта
Футбол, Испания, 32-й тур
26.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика, 16895 зрителей
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Клаудио Хиральдес
Голы
Вильярреал
Жерар Морено
2′
Николя Пепе
(Альфонсо Педраса)
29′
Сельта
Борха Иглесиас
73′
Составы команд
Вильярреал
25
Арнау Тенас
3
Алекс Фримен
4
Рафа Марин
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
7
Жерар Морено
24
Альфонсо Педраса
18′
78′
23
Серхи Кардона
19
Николя Пепе
42′
78′
10
Даниэль Парехо
20
Альберто Молейро
90′
16
Томас Партей
18
Пап Гуйе
70′
78′
11
Альфонсо Гонсалес
9
Жорж Микаутадзе
85′
22
Айосе Перес
Сельта
13
Йонуц Раду
29′
32
Хави Родригес
29
Йоэль Лаго
3
Оскар Мингеса
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
90+4′
20
Маркос Алонсо
14′
76′
14
Альваро Нуньес
7
Борха Иглесиас
74′
83′
30
Уго Гонсалес
22
Уго Сотело
76′
8
Фер Лопес
18
Пабло Дуран
45+3′
46′
9
Ферран Хутгла
23
Уго Альварес
76′
10
Яго Аспас
Статистика
Вильярреал
Сельта
Желтые карточки
3
5
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
4
3
Угловые
7
5
Фолы
13
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти