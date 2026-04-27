«Вильярреал» выиграл у «Сельты» и на 5 очков оторвался от «Атлетико» в борьбе за 3-е место в Ла Лиге

Уже на 2-й минуте «желтая субмарина» повела в счете — пенальти реализовал Жерар Морено. На 29-й минуте Николя Пепе сделал счет 2:0 в пользу «Вильярреала». «Сельта» отыграла один мяч на 73-й минуте — Борха Иглесиас был точен при пробитии пенальти.
«Вильярреал» с 65 очками идет третьим в турнирной таблице Ла Лиги, на 5 баллов опережая занимающий четвертую позицию «Атлетико». «Сельта» с 44 баллами располагается на седьмой строчке.
Футбол, Испания, 32-й тур
26.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика, 16895 зрителей
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Клаудио Хиральдес
Голы
Вильярреал
Жерар Морено
2′
Николя Пепе
(Альфонсо Педраса)
29′
Сельта
Борха Иглесиас
73′
Составы команд
Вильярреал
25
Арнау Тенас
3
Алекс Фримен
4
Рафа Марин
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
7
Жерар Морено
24
Альфонсо Педраса
18′
78′
23
Серхи Кардона
19
Николя Пепе
42′
78′
10
Даниэль Парехо
20
Альберто Молейро
90′
16
Томас Партей
18
Пап Гуйе
70′
78′
11
Альфонсо Гонсалес
9
Жорж Микаутадзе
85′
22
Айосе Перес
Сельта
13
Йонуц Раду
29′
32
Хави Родригес
29
Йоэль Лаго
3
Оскар Мингеса
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
90+4′
20
Маркос Алонсо
14′
76′
14
Альваро Нуньес
7
Борха Иглесиас
74′
83′
30
Уго Гонсалес
22
Уго Сотело
76′
8
Фер Лопес
18
Пабло Дуран
45+3′
46′
9
Ферран Хутгла
23
Уго Альварес
76′
10
Яго Аспас
Статистика
Вильярреал
Сельта
Желтые карточки
3
5
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
4
3
Угловые
7
5
Фолы
13
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти