Стычки Холанна и Габриэла — новая боевая классика АПЛ. Как Кин против Виейра в нулевые

За что любят футбол двадцатилетней давности, помимо самой игры? Думается, что в том числе за непримиримую борьбу на каждом участке поля. И особый драйв придавало то, что нередко эта борьба перетекала в разборки за пределами зеленого прямоугольника. За накал и искру между личностями. За интересные конфликты, которые вспоминают спустя годы, — легендарные потасовки Кина и Виейра, ссора на десятилетия между тем же Кином и Альф-Инге Холанном, драка Робби Сэвиджа и Рио Фердинанда.
В современном футболе такое редкость, но тоже случается. Ярчайший пример — столкновения форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и защитника «Арсенала» Габриэла Магальяйнса. Их команды оспаривают чемпионство последние несколько лет, но и сами футболисты выясняют отношения — иногда их встречи затмевают сам матч.
Первые стычки и «будь скромнее» Холанна
Дебютные шесть противостояний между Эрлингом и Габриэлом прошли спокойно. Взрыв произошел в сентябре 2024-го. В пятом туре АПЛ «Арсенал» вел до 90+8-й, пока Джон Стоунс в финальной атаке не сравнял счет. Все произошло через мгновение после гола — Холанн взял мяч и в порыве эмоций кинул его в голову стоящему в центре вратарской с натянутой на голову футболкой Магальяйнсу.
Сразу после матча случилась новая вспышка. Микель Артета традиционно подошел пожимать руки соперникам, но Эрлинг при приближении испанца внезапно сказал: «Оставайся скромным, оставайся скромным, эй». За тренера попытался вступиться Габи Жезус, но досталось и ему — Холанн назвал бразильца «гребаным клоуном».
Укол норвежца — ответ на интервью Микеля после ничьей 0:0 в сезоне-2023/24. Тогда «Арсенал» владел мячом 27 процентов игрового времени, а испанский тренер на пресс-конференции призвал команду оставаться скромными, а также отбросить эго и идеологию ради итоговой победы.
Некоторым футболистам «Сити» комментарии Артеты не понравились. Например, Родри после чемпионства в том сезоне отмечал слабый менталитет лондонцев в контексте той нулевой ничьей. Холанн тоже явно запомнил слова Микеля.
Через несколько месяцев, в феврале, «Арсенал» принимал действующих чемпионов на «Эмирейтс». Мартин Эдегор забил уже на второй минуте, но самое интересное снова произошло сразу после. Габриэл не забыл сентябрьской дерзости Холанна и намеренно отпраздновал гол перед возвращавшимся к центру норвежцем.
«Канониры» разгромили «горожан» со счетом 5:1. Единственный мяч у «Сити» оформил как раз Эрлинг, а после матча решил кое о чем напомнить: подошел к Магальяйнсу и показал на свое плечо, где располагается золотая нашивка чемпиона АПЛ. Такой же жест был и в сторону фанатской трибуны «Арсенала».
Новая глава в матче за чемпионство
На две игры Эрлинг с Габриэлом объявили перемирие. И Магальяйнс летом 2025-го даже очень комплиментарно отзывался о своем «враге» в эфире City Xtra:
«Он просто зверь. Стоит моргнуть, и он уже празднует гол, настолько быстр и силен. Он выше меня и очень мощный. Лучше всего позволить ему контролировать мяч, тогда он не так опасен. Но когда у вас есть такие игроки, как Бернарду Силва, Де Брейне. Если эти ребята увидят, как он убегает, то сразу же отдадут пас в свободное пространство».
Но спокойная жизнь продлилась недолго — в 33-м туре нынешнего сезона эти двое опять взорвали мировые медиа. На 67-й минуте в следующей же атаке после того, как Холанн сделал счет 2:1, сам норвежец вновь убегал вперед. Магальяйнс старался не отпустить лучшего бомбардира сезона, но делал это настолько яростно, что разорвал своему оппоненту рукав формы. К слову, арбитр Энтони Тэйлор не стал наказывать футболиста «Арсенала».
Ближе к концу матча произошла новая дуэль — Габриэл буквально запрыгнул на Эрлинга в борьбе за мяч. Началась стычка, в которой главные герои в прямом смысле столкнулись лбами. Бразилец был настроен воинственнее и сделал акцентированное движение головой в сторону норвежца. В этот раз предупреждение было обоюдным — желтые карточки получили оба. После эпизода с горчичником остался и Пеп Гвардиола, сильно выпрашивающий красную для Габриэля за излишнюю агрессию.
«Думаю, если бы я упал на газон, чего я не сделаю, если только меня по-настоящему не атакуют, то, наверное, была бы красная карточка, — рассуждал Холанн после игры. — Но что есть, то есть. Я не буду падать на газон так просто. Не знаю, почему мне показали желтую».
В послематчевом интервью Эрлинг указал, что Габриэл очень хороший футболист и с ним «всегда приятные противостояния». А поведение своего подопечного отметил Гвардиола. Хотя кажется, что он скорее был бы рад падению норвежца в этом эпизоде.
«Эрлинг поступил так, как поступил, — сказал Пеп в интервью Sky Sports. — Он выдающийся игрок. Я очень горжусь тем, что Холанн сделал».
Проанализировал ситуацию бывший судья АПЛ Марк Халси. В интервью The Sun англичанин подчеркнул, что Тэйлор поступил правильно, показав две желтые карточки за агрессивное поведение в отношении друг друга: «Если посмотреть на Холанна, то он, думаю, сделал огромное одолжение Габриэлу, оставшись на своих ногах».
Не забыл Эрлинг и про испорченную форму: «Кажется, мою футболку немного порвали! При этом я не заработал фол — такова английская Премьер-лига в наши дни! Это реслинг здесь и там. Много единоборств. Много царапин, некоторым из которых моя половинка не так уж рада, потому что это выглядит немного неправильно! Но такова реальность».
Ожесточенную борьбу обсуждали многие английские СМИ. Так, в выпуске подкаста Stick to Football Джилл Скотт, Иан Райт и Гари Невилл похвалили Эрлинга за стойкость, отметив, что Магальяйнса вполне обоснованно могли удалить. Включился и Рой Кин: «А его папаша бы точно упал».
Возвращение во времена Кина и Виейра
В 2000-х у «Арсенала» особенно раскаленными были сражения с другой частью Манчестера — «Юнайтед». Битва происходила не только на поле, но и в головах всех участников тех событий. Главными бойцами, которые были готовы в любых спорах защитить честь своего клуба, были Рой Кин и Патрик Виейра.
Пик вражды случился в 2005 году. В предыдущем сезоне «МЮ» прервали 49-матчевую беспроигрышную серию «Непобедимых» — победу со счетом 2:0 окрестили скандальной, а после матча Сеск Фабрегас кинул пиццей в толпу и попал в сэра Алекса Фергюсона. 25-й тур начался еще в подтрибунке — Виейра пообещал отомстить Гари Невиллу за грубый фол на Рейесе в прошлой встрече, а Робер Пирес сказал англичанину: «То есть ты выходишь? А сильнейшие играть будут или нет?».
Момент для разборок искал Кин, который пошел разбираться с говорливыми лондонцами, а по пути был облит водой из бутылки Виейра. Следующий кадр — Рой что-то гневно высказывает Патрику, отделяет от опорника «Арсенала» только арбитр Грэм Пол. Ирландец поглумился над сенегальскими корнями Патрика и удивился, почему тот играет за сборную Франции. Закончилось все предложением «встретиться на поле».
Кин одержал победу в главной схватке — на поле «МЮ» обыграл лондонцев со счетом 4:2. Грэм Пол показал шесть желтых и одну красную карточку, но удивительно, что и Кин, и Виейра ушли с поля без предупреждений.
Отношения после завершения игровых карьер наладились. Оба работали экспертами в рамках Евро-2012, когда во время одного из предматчевых включений мило общались и ели мороженое. Еще через год вместе снимались для документального фильма «Кин и Виейра — лучшие из врагов».
Во время съемок Рой ностальгировал: «Самый большой комплимент, который я могу сделать Патрику, это то, что я всегда знал, что должен быть на высоте против него». Патрик отвечал: «Он мой любимый враг. Мне нравился каждый аспект его игры».
Виейра еще перед полуфиналом Кубка Англии-1998/99 выделял ирландца в качестве одного из главных оппонентов.
«Мне нравится играть против Роя Кина, — говорил француз. — Он замечательный соперник. Как и я, он хочет побеждать, и мы провели несколько хороших боев, но всегда после матча он подойдет и пожмет мне руку. Мне это нравится, я это уважаю. Он один из лучших полузащитников, которых я встречал, и, возможно, самый сложный, против которого я играл».
Сражения Кина и Виейра навсегда запечатлены в истории английской Премьер-лиги. Daily Mirror шутила, что их встречи являются «самой большой пороховой бочкой со времен Гая Фокса», а The Independent отмечала: «Потрясающие бои Кина с Виейра были чем-то чрезвычайным, и это лучшая из возможных реклам для сохранения физического контакта в футболе».
Дмитрий Кияшов