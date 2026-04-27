Кержаков: «Сафонов какими-то волнами играет для меня»

Кержаков: Агкацев мне нравится. Сафонов какими-то волнами [играет] для меня. Я просто Агкацева вижу чаще, чем Сафонова.
Гурцкая: Как можно так говорить? Человек до полуфинала Лиги чемпионов дошел.
Кержаков: Для меня будет показателем, если «ПСЖ» летом не купит вратаря. Я просто не вижу, как он тренируется. Но есть игры, когда он спасает, и когда не спасает.
Гурцкая: Есть даже когда просто глотает, а не спасает.
Терлецкий: Ты считаешь, что ему надо продлеваться [с «ПСЖ»]?
Гурцкая: Конечно.
Кержаков: А зачем ему куда-то уходить?
Терлецкий: Я думаю, что на него в Европе будет спрос. Может быть, у него есть меча поиграть в Англии.
Кержаков: Ему еще лет 15 играть.
Гурцкая: 10 точно.
Кержаков: Мне кажется, что он должен быть основным вратарем [ «ПСЖ»]. И самому убедиться, что он — основной вратарь. А потом уже куда-то переходить.
Гурцкая: Сейчас он точно — основной вратарь. Шевалье даже не тренируется больше.
Кержаков: Нужно хотя бы сезона два отыграть.