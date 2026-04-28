Болельщик «Сан-Лоренсо» Неймар встретится с Неймаром из «Сантоса» в преддверии матча Южноамериканского кубка

Юный болельщик аргентинского «Сан-Лоренсо», которого зовут Неймар, встретился с нападающим «Сантоса» Неймаром в преддверии матча групповой стадии Южноамериканского кубка, сообщает OneFootball.
Встреча состоялась в отеле «Интерконтиненталь», где остановилась команда из Сан-Паулу.
Мальчик является поклонником Неймара, и его родители не колебались, согласившись изменить его имя в честь известного игрока. После завершения встречи нападающий оставил автограф на футболке своего фаната.
Матч «Сан-Лоренсо» — «Сантос» пройдет 29 апреля в Буэнос-Айресе на стадионе «Педро Бидеген». Аргентинская команда занимает первое место в группе D Южноамериканского кубка с четырьмя очками после двух встреч. «Сантос» (одно очко после двух матчей) идет на последнем месте.
