«Манчестер Сити» объявил об уходе Стоунза после десяти лет в клубе

Стоунзу 31 год, он перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. В составе «горожан» он провел 293 матча, стал шестикратным чемпионом АПЛ, завоевал два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.