«Манчестер Сити» объявил об уходе Стоунза после десяти лет в клубе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Манчестер Сити» объявил на своем сайте об уходе защитника Джона Стоунза после десяти лет в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ).
Контракт Стоунза истечет 30 июня.
Стоунзу 31 год, он перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. В составе «горожан» он провел 293 матча, стал шестикратным чемпионом АПЛ, завоевал два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Также на счету Стоунза 87 матчей и 3 гола за сборную Англии, с которой он дважды становился серебряным призером чемпионата Европы.