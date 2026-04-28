Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Стоунза после десяти лет в клубе

Шестикратный чемпион Англии Стоунз покинет «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Манчестер Сити» объявил на своем сайте об уходе защитника Джона Стоунза после десяти лет в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ).

Контракт Стоунза истечет 30 июня.

Стоунзу 31 год, он перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. В составе «горожан» он провел 293 матча, стал шестикратным чемпионом АПЛ, завоевал два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Также на счету Стоунза 87 матчей и 3 гола за сборную Англии, с которой он дважды становился серебряным призером чемпионата Европы.

Футбол. Англия
04.05
Эвертон
:
Манчестер Сити
